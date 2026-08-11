22χρονος με τρεις δουλειές και δικό του σπίτι: «Δουλεύω νύχτα, αλλά άκουγα αυτούς που μου έλεγαν "αποταμίευσε"»

Για πολλούς νέους, η αγορά ακινήτου στην ηλικία των 22 ετών αποτελεί σπάνια εξαίρεση.

Σε μια εποχή που η απόκτηση πρώτης κατοικίας φαντάζει ακατόρθωτη για την πλειονότητα των νέων, ένας 22χρονος Ισπανός κατάφερε να αγοράσει το δικό του σπίτι έναντι 40.000 ευρώ, συνδυάζοντας την προσωπική αποταμίευση με ένα προσωπικό καταναλωτικό δάνειο αντί για μια μακροχρόνια υποθήκη.

Η περίπτωση του Σάντι προκαλεί εντύπωση, παρόλο που ο ίδιος θεωρεί απόλυτα φυσιολογικό το να εργάζεται κανείς, να αποταμιεύει και να αποκτά τη δική του στεγαστική βάση. Ο νεαρός αγόρασε μια κατοικία στη Φουενσάντα και έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες ανακαίνισής της.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνομαι θέμα στις ειδήσεις»: Για τον Σάντι είναι κάτι απλό

«Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνομαι θέμα στις ειδήσεις», δήλωσε. Για τον ίδιο, το να αποκτήσει σπίτι στα 22 του δεν θα έπρεπε να θεωρείται κάτι το ακραίο. Η μέθοδός του ήταν απλή, αν και απαιτούσε προσπάθεια και συνέπεια: δουλειά, αποταμίευση και περιορισμός των περιττών εξόδων. «Άκουσα όσους μου έλεγαν να κάνω οικονομία. Προφανώς και βγαίνω για διασκέδαση, αλλά όχι κάθε Σαββατοκύριακο», εξηγεί ο ίδιος.

Η επαγγελματική του δραστηριότητα έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ο Σάντι εργάζεται ως οδηγός τρακτέρ ορισμένες περιόδους του χρόνου, ενώ παράλληλα απασχολείται σε οικοδομικές εργασίες και ηλεκτροσυγκολλήσεις. Αυτός ο συνδυασμός τεχνικών επαγγελμάτων του επέτρεψε να εξασφαλίσει εισόδημα, αποκτώντας ταυτόχρονα τις απαραίτητες γνώσεις τις οποίες αξιοποιεί τώρα για την ανακαίνιση του σπιτιού του.

Βέβαια, κάνει τρεις δουλειές!

Το ακίνητο του κόστισε 40.000 ευρώ και χρειάζεται εκτεταμένες επισκευές. Ο Σάντι υπολογίζει ότι θα χρειαστεί να επενδύσει επιπλέον 20.000 ευρώ για να το διαμορφώσει όπως επιθυμεί. Μεγάλο μέρος των εργασιών το αναλαμβάνει ο ίδιος με τη βοήθεια του πατέρα του, μειώνοντας έτσι σημαντικά το συνολικό κόστος.

Καθημερινά, μετά την ολοκλήρωση της εργασίας του στα χωράφια, αφιερώνει τουλάχιστον δύο ώρες στις οικοδομικές εργασίες. Το σπίτι διαθέτει κουζίνα, σαλόνι, τρία δωμάτια και ένα μπάνιο, ενώ ο νεαρός σχεδιάζει να κατασκευάσει και δεύτερο μπάνιο στον πάνω όροφο.

Για τη χρηματοδότηση της αγοράς, ο Σάντι διέθετε περίπου 10.000 ευρώ σε αποταμιεύσεις και επέλεξε να λάβει ένα προσωπικό δάνειο αντί για στεγαστικό. Στόχος του είναι να εξοφλήσει το ποσό μέσα σε μια πενταετία, αποφεύγοντας τη δέσμευση με χρέη για δύο δεκαετίες. Παράλληλα, κάλυψε και τα έξοδα που απαιτήθηκαν για τη σύνταξη των συμβολαίων.

Η μεγάλη διαφορά στις τιμές των ακινήτων σε σχέση με την πρωτεύουσα της επαρχίας ήταν ο βασικός λόγος που τον ώθησε να επενδύσει στο χωριό. Υπολογίζει ότι μια αντίστοιχη κατοικία στην πόλη της Αλμπαθέτε θα κόστιζε περίπου 150.000 ευρώ, ποσό που βρισκόταν μακριά από τις οικονομικές του δυνατότητες. Παρ' όλα αυτά, η Φουενσάντα παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση, καθώς έχουν πουληθεί περίπου 40 κατοικίες στον οικισμό μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο.

«Για να ζω, να τρώω, να κοιμάμαι και να κάνω μπάνιο, χρειάζομαι έναν μήνα. Δεν φοβάμαι να κοιμηθώ με λίγη σκόνη γύρω μου», δηλώνει με αισιοδοξία ο νεαρός, δείχνοντας ότι οι εργασίες και οι προσωρινές δυσκολίες δεν τον πτοούν.\

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