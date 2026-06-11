Χαμάς στην Ελλάδα: Οι επαφές του 37χρονου Παλαιστίνιου που βρίσκονται στο μικροσκόπιο

Νέα στοιχεία για τις επαφές και τις μετακινήσεις του 37χρονου Παλαιστίνιου που κατηγορείται για τρομοκρατία. Οι έρευνες επεκτείνονται σε Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία και Μαλαισία.

Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική δραστηριότητα, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να χαρτογραφούν το δίκτυο επαφών και μετακινήσεών του σε πολλές χώρες.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας, ο κατηγορούμενος φέρεται να διατηρούσε επαφές με μέλη της Χαμάς, ενώ έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του σε ταξίδι στη Μαλαισία μαζί με έναν από τους συλληφθέντες στην Κύπρο. Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, παρακολούθησαν εκπαίδευση σε στρατόπεδο της οργάνωσης σχετικά με την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.

O «μάγειρας»

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση εμφανίζεται ένας 38χρονος, γνωστός με το προσωνύμιο «Μάγειρας», ο οποίος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο δίκτυο που εξαρθρώθηκε στην Κύπρο. Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει τηλεφωνικές επικοινωνίες και επαφές μεταξύ του ίδιου και του 37χρονου κατά το διάστημα που ο τελευταίος βρισκόταν στην Κρήτη.

Παράλληλα, από την ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων προέκυψε ότι ο 37χρονος φέρεται να είχε συνάντηση με υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς στη Νοτιοανατολική Ασία. Η επαφή αυτή φέρεται να πραγματοποιήθηκε σε αεροδρόμιο της Ινδονησίας, λίγο πριν μεταβεί στη Μαλαισία για την εκπαίδευσή του.

Μετά την ολοκλήρωση της παραμονής τους εκεί, οι συμμετέχοντες επέστρεψαν στην Ευρώπη ακολουθώντας διαφορετικές διαδρομές. Ο 37χρονος εγκαταστάθηκε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, όπου εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχειακή μονάδα, διατηρώντας ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ.

Οι έρευνες αποκάλυψαν επίσης ότι σε προγενέστερο στάδιο είχε επαφές στη Γερμανία με δύο ακόμη πρόσωπα που αργότερα συνελήφθησαν στην Κύπρο στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Υπάρχει ευρύτερο δίκτυο;

Οι ελληνικές Αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο ύπαρξης ευρύτερου δικτύου υποστήριξης. Όπως εκτιμούν οι ερευνητές, είναι δύσκολο να θεωρηθεί ότι ο 37χρονος δρούσε πλήρως μόνος του, ιδιαίτερα όταν στην Κύπρο είχαν εντοπιστεί περισσότερα άτομα που συνδέονται με την ίδια υπόθεση.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται ακόμη οι μετακινήσεις του από τη Γάζα προς την Ελλάδα και στη συνέχεια σε χώρες όπως η Ελβετία, η Γερμανία, το Κατάρ, η Ινδονησία και η Μαλαισία. Η ανάλυση των κινητών τηλεφώνων και των ηλεκτρονικών συσκευών του συνεχίζεται, με τις Αρχές να αναζητούν πιθανές επαφές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Αξιωματούχοι που παρακολουθούν την υπόθεση εκτιμούν ότι τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα ενισχύουν το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών και διεθνών υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς εξετάζεται ευρύτερα η πιθανότητα ανάπτυξης δικτύων και δραστηριοτήτων της Χαμάς εκτός της Μέσης Ανατολής.

Η επιχείρηση «Odin» παραμένει σε εξέλιξη, με τις έρευνες να επεκτείνονται σε περισσότερες χώρες και τις διωκτικές αρχές να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν πλήρως τον ρόλο και τις διασυνδέσεις του 37χρονου κατηγορούμενου.

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