Από το Σίδνεϊ στο Λονδίνο: Το πρώτο αεροπλάνο που θα πετάει 22 ώρες χωρίς στάση

Το Airbus A350-1000ULR αποτελεί την εξέλιξη της οικογένειας των A350 και έχει ξεκινήσει τις δοκιμαστικές του πτήσεις.

Η αεροπορική βιομηχανία προετοιμάζεται για μια νέα επανάσταση στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων. Η Airbus, η μεγαλύτερη αεροναυπηγική εταιρεία της Ευρώπης, ανέπτυξε μια έκδοση ultra long range (ULR) του επιτυχημένου της μοντέλου A350, η οποία έχει τη δυνατότητα να παραμένει στον αέρα έως και 22 συνεχόμενες ώρες, συνδέοντας πόλεις που χωρίζονται από χιλιάδες χιλιόμετρα. Στόχος της εταιρείας είναι να εγκαινιάσει μια νέα εποχή απευθείας δρομολογίων, μειώνοντας τους χρόνους αναμονής και εξαλείφοντας τις ενδιάμεσες στάσεις.

Το νέο μοντέλο, που ονομάζεται A350-1000ULR, αποτελεί εξέλιξη της οικογένειας των A350 και σχεδιάστηκε ειδικά για δρομολόγια μακρινών αποστάσεων. Η αυτονομία του είναι κατά πολύ ανώτερη από εκείνη των συμβατικών εμπορικών αεροσκαφών, των οποίων οι απευθείας πτήσεις κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 3 και 15 ωρών. Η Airbus έχει ήδη ξεκινήσει τις δοκιμαστικές πτήσεις για να ελέγξει την τεχνική συμπεριφορά του αεροσκάφους -κατά τη διάρκεια των οποίων έφτασε σε υψόμετρο 12.500 μέτρων (41.000 πόδια), εξετάζοντας την αποδοτικότητά του σε παρατεταμένα ταξίδια και την επιχειρησιακή αντοχή που απαιτείται για την ολοκλήρωση αποστολών διάρκειας σχεδόν μιας ολόκληρης ημέρας χωρίς ανεφοδιασμό.

Μια πρόκληση χιλιομέτρων

Αν και τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων αποτελούν πλέον καθημερινότητα για πολλές αεροπορικές εταιρείες, η πρόκληση που αντιμετωπίζει η Airbus αφορά την κάλυψη διαδρομών έως και 18.000 χιλιομέτρων. Η απόσταση αυτή επαρκεί για να ενωθούν μερικά από τα πιο απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη σε ένα μόνο δρομολόγιο, επιτρέποντας για παράδειγμα τη σύνδεση πόλεων όπως το Λονδίνο με το Σίδνεϊ ή η Νέα Υόρκη με τη Σιγκαπούρη χωρίς ενδιάμεσο σταθμό.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα, το οποίο ονομάζεται Project Sunrise, αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία αυτών των δρομολογίων τον Απρίλιο του 2027. Το προηγούμενο πιο κοντινό είναι η πτήση Σιγκαπούρη-Νέα Υόρκη της Singapore Airlines, η οποία θεωρείται σήμερα μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, με διάρκεια που αγγίζει τις 19 ώρες.

Οι τεχνικές βελτιώσεις και η άνεση των επιβατών

Η στρατηγική του Ευρωπαίου κατασκευαστή έρχεται σε μια περίοδο έντονου τεχνολογικού ανταγωνισμού στον αεροπορικό τομέα και ενισχύει τον ρόλο του A350 ως ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα της Airbus. Το μοντέλο A350-1000ULR θα διαθέτει μια επιπλέον δεξαμενή καυσίμου, η οποία του επιτρέπει να κερδίζει 1.000 ναυτικά μίλια (1.852 χιλιόμετρα) περισσότερα σε σύγκριση με το βασικό A350-1000. Επιπλέον, θα είναι εξοπλισμένο με 238 θέσεις, οι οποίες χωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: 6 στην πρώτη θέση (First Class), 52 στη διακεκριμένη (Business), 40 στην Premium Economy και 140 στην Οικονομική θέση.

Παράλληλα, η Airbus επανασχεδιάζει ζητήματα που σχετίζονται με την ευεξία των επιβατών και του πληρώματος. Η παραμονή για περισσότερες από είκοσι συνεχόμενες ώρες μέσα σε ένα αεροσκάφος δημιουργεί σημαντικές φυσικές και λογιστικές προκλήσεις, από την ξεκούραση των πιλότων μέχρι τη σχεδίαση πιο άνετων και ευρύχωρων καθισμάτων. Για τον σκοπό αυτό, το αεροπλάνο θα διαθέτει έναν ειδικό χώρο ευεξίας, όπου οι επιβάτες θα μπορούν να περπατούν, να τεντώνονται και να χαλαρώνουν.

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