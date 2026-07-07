Βενεζουέλα: Συγκλονιστικό βίντεο από το χτύπημα των 7,5 Ρίχτερ στην Λα Γκουάιρα - Άδειασε πισίνα

Ο επίσημος απολογισμός αναφέρει πάνω από 3.500 νεκρούς και 16.740 τραυματίες.

Ένα τρομακτικό βίντεο, από τα πολλά που κάνουν το γύρο του διαδικτύου εδώ και μία εβδομάδα, από το χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα, έχει καταγράψει τη στιγμή που η συνοικία Λα Γκουάιρα πλήττεται από τον δίδυμο mega σεισμό.

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, έχει καταγράψει τη στιγμή που οι κάτοικοι ενός σπιτιού κάθονται ξέγνοιαστοι στην αυλή και το εσωτερικό του (σ.σ.: η μέρα του σεισμού ήταν αργία κι όλοι ήταν στα σπίτια τους) και η πισίνα ταλαντώνεται τόσο βίαια, που αδειάζει σχεδόν όλο το νερό.

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