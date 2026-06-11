Έβαλε την κοπέλα του να αλλάξει λάστιχο μέσα στη βροχή: Το viral βίντεο που διχάζει το X

Το βίντεο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Χ. Πολλοί σχολίασαν τη σχέση του ζευγαριού και το πώς οι ευθύνες πρέπει να μοιράζονται.

Με το που κυκλοφόρησε το βίντεο, που δείχνει την νεαρή να επισκευάζει το αυτοκίνητο με βροχερό καιρό, τα σχόλια πήραν «φωτιά» στο Χ. Πολλοί άρχισαν να αναλύουν τη σχέση του ζευγαριού διαφωνώντας για το αν οι άνδρες και οι γυναίκες πρέπει να ακολουθούν τους παραδοσιακούς ρόλους στις δουλειές. Υπήρξαν όμως και οι πιο ψύχραιμοι, που ξεκαθάρισαν ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είναι αδύνατον να ξέρεις τι ακριβώς συνέβαινε εκείνη την ώρα.

Έτσι, άνοιξε μια μεγάλη κουβέντα γύρω από τις προσδοκίες και τους ρόλους των φύλων στις σύγχρονες σχέσεις, με τον καθένα να εκφράζει τη δική του άποψη για το πώς πρέπει να μοιράζονται οι δουλειές ανάμεσα στους συντρόφους.

Τι δείχνει το βίντεο;

Στο βίντεο που ανέβηκε στο X, εκείνος κάθεται αναπαυτικά μέσα στο όχημα, ενώ μια γυναίκα φαίνεται να αλλάζει το λάστιχο. Παρόλο που βρέχει καταρρακτωδώς, εκείνη προσπαθεί να δουλέψει κρατώντας παράλληλα μια ομπρέλα. Κάποια στιγμή ο άνδρας βγαίνει για λίγο έξω, αλλά ξαναμπαίνει αμέσως στο αυτοκίνητο για να προστατευτεί από τη μπόρα .

Οι σχολιαστές στο X διχάστηκαν αμέσως. Πολλοί θεώρησαν τη στάση του εντελώς απαράδεκτη, ενώ άλλοι είδαν τη σκηνή ως ένα καλό παράδειγμα ισότητας των φύλων. Υπήρχαν βέβαια και εκείνοι που επέλεξαν έναν πιο ειρωνικό τόνο, κοροϊδεύοντας τη γυναίκα για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε. Όπως φάνηκε, όλοι είχαν να πουν κάτι, είτε το έκαναν με σεβασμό είτε όχι.

Man goes viral for having his girlfriend work on fixing the car in the rain while he stayed sheltered inside. 🌧️ 🚗 pic.twitter.com/CDgyOX0USS June 10, 2026

Τα πιο χαρακτηριστικά σχόλια

«Δεν φωνάζετε όλοι για ισότητα; Γιατί σας παραξενεύει αυτό τώρα;» έγραψε ένας χρήστης. Το σχόλιο αυτό, όμως, ενόχλησε μια άλλη γυναίκα, η οποία απάντησε: «Δηλαδή ισότητα σημαίνει ότι εσείς οι άνδρες ρίχνετε τα στάνταρ σας; Ή μήπως γίνεστε άχρηστοι επειδή εμείς γινόμαστε ανεξάρτητες; Οι άνδρες έχουν γίνει πραγματικά προβληματικά πλάσματα».

Στον αντίποδα, αρκετοί βρήκαν θετικό το ότι μια γυναίκα αναλαμβάνει μια παραδοσιακά «ανδρική» εργασία.«Από τη στιγμή που ξέρει τι κάνει, είναι καλό να βοηθάει ο ένας τον άλλον εκεί που ο άλλος δυσκολεύεται», σχολίασε κάποιος. Ένας άλλος πρόσθεσε: «Κι αν ήθελε η ίδια να το φτιάξει; Η ανάρτηση παρουσιάζει το θέμα λες και την ανάγκασε. Μπορεί να έγινε έτσι, μπορεί και όχι, δεν ξέρουμε».

Δεν έλειψαν όμως και αυτοί που έριξαν το φταίξιμο στην ίδια τη γυναίκα. Ορισμένοι υπέθεσαν ότι μπορεί να επέλεξε μόνη της να αναλάβει την επισκευή, ενώ άλλοι έκαναν διάφορες υποθέσεις για τη δυναμική του ζευγαριού, επισημαίνοντας ότι το βίντεο είναι πολύ μικρό για να βγάλει κανείς ασφαλές συμπέρασμα.

«Δεν θέλω να βγάλω βιαστικά συμπεράσματα», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης. «Μπορεί απλώς να τσακώθηκαν και εκείνη να του είπε "οι άνδρες δεν αξίζουν τίποτα" ή "δεν έχω ανάγκη κανέναν", οπότε εκείνος απλώς κάθεται και κοιτάζει». Κάποιος άλλος σχολίασε: «Μάλλον του είπε ότι δεν τον χρειάζεται. Κι εμείς οι άνδρες παίρνουμε τα λόγια τοις μετρητοίς. Οι γυναίκες συχνά λένε το αντίθετο από αυτό που πραγματικά θέλουν. Στην πραγματικότητα ήθελε να της πει "ξέρω ότι μπορείς, αλλά άσε με να βοηθήσω". Προφανώς ο τύπος έχει μάθει από τη μητέρα του να τα κάνει όλα μόνη της και του φαίνεται φυσιολογικό».

Καθώς η αντιπαράθεση συνεχιζόταν, οι γνώμες παρέμεναν μοιρασμένες για το ποιος τελικά έφταιγε (αν έφταιγε κάποιος), με τους περισσότερους να συμφωνούν ότι ένα σύντομο κλιπ δεν μπορεί να δείξει όλη την αλήθεια.

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