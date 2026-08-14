Ξεκαρδιστικές εικόνες: Σπριντ «ολυμπιακών διαστάσεων» για μία ξαπλώστρα

Νέο βίντεο από τις «κούρσες» τουριστών για μία «θέση στον ήλιο».

Σε δύσκολο σπορ εξελίσσεται η εύρεση ξαπλώστρας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την πισίνα ενός ξενοδοχείου, καθώς δεν είναι λίγα τα παράπονα και οι καταγγελίες επισκεπτών, ότι ορισμένοι «κρατούν θέση» από τα ξημερώματα, απλώνοντας τις πετσέτες τους.

Κάπως έτσι συνέβη και σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην Τενερίφη, όπου κυριολεκτικά έγινε μάχη για μία θέση στον ήλιο.

Δεκάδες τουρίστες, περισσότεροι από 100, περίμεναν για ώρες στην ουρά για να ανοίξει η πισίνα και όταν ήρθε η ώρα, έτρεξαν με ...ολυμπιακές επιδόσεις.

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