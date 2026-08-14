Ζάκυνθος: Αθλητής αψήφησε την απαγόρευση στο Ναυάγιο για να κάνει πρόταση γάμου - «Είναι παράνομο αυτό που κάνω»

Μια πρόταση γάμου που ξεπέρασε κάθε όριο, οργάνωσε Αμερικανός αθλητής στο Ναυάγιο της Ζακύνθου, παρά την απαγόρευση.

Μια εντυπωσιακή, αλλά παράνομη, πρόταση γάμου στο Ναυάγιο της Ζακύνθου οργάνωσε ο Αμερικανός αθλητής Τζόνι Ντιζούλιους, παραβιάζοντας τους περιορισμούς που ισχύουν για την πρόσβαση στην παραλία λόγω του κινδύνου κατολισθήσεων.

Μάλιστα, ο ίδιος φαίνεται πως γνώριζε ότι αυτό που σχεδίαζε δεν επιτρεπόταν. «Είναι πρακτικά παράνομο αυτό που κάνω», ακούγεται να λέει σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram από τις προετοιμασίες της πρότασης.

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