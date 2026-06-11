Στη Μύκονο το γιγαντιαίο yacht του ιδρυτή του WhatsApp: Κοστίζει 325 εκατ. ευρώ

Το Moonrise, ένα από τα πιο εντυπωσιακά superyachts στον κόσμο, έκανε την εμφάνισή του στα νερά της Μυκόνου, τραβώντας όλα τα βλέμματα.

Στα νερά της Μυκόνου αγκυροβόλησε το Moonrise, η εντυπωσιακή θαλαμηγός που έχει συνδεθεί με τον Jan Koum, τον δισεκατομμυριούχο συνιδρυτή του WhatsApp. Σύμφωνα με το MykonosLiveTV, το superyacht έκανε αισθητή την παρουσία του στο νησί, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και ακριβά σκάφη της κατηγορίας του.

Το Moonrise ναυπηγήθηκε το 2020 από το ολλανδικό ναυπηγείο Feadship, έχει μήκος σχεδόν 100 μέτρα και συνδυάζει την εικόνα ενός υπερπολυτελούς ξενοδοχείου με τις δυνατότητες ενός τεχνολογικά προηγμένου σκάφους. Η αξία του εμφανίζεται σε διαφορετικές εκτιμήσεις, με διεθνείς πηγές να τη βάζουν από περίπου 190 εκατομμύρια ευρώ έως και 325 εκατομμύρια ευρώ, καθώς το σκάφος έχει εμφανιστεί και σε αγγελίες πώλησης με τιμή στα 325 εκατ. ευρώ.

Το superyacht των 100 μέτρων

Το σκάφος μπορεί να φιλοξενήσει έως 16 επισκέπτες σε 8 καμπίνες, ενώ διαθέτει χώρο για 32 μέλη πληρώματος. Η κλίμακά του είναι τέτοια που περισσότερο θυμίζει ιδιωτικό resort πάνω στη θάλασσα, παρά απλώς ένα σκάφος αναψυχής.

Στους χώρους του υπάρχουν ιδιωτικά καταστρώματα, κινηματογράφος, γυμναστήριο, χώροι μασάζ, κομμωτήριο, beach club δίπλα στο νερό, πλατφόρμα κολύμβησης και ελικοδρόμιο. Φυσικά, δεν λείπουν τα βοηθητικά σκάφη και τα θαλάσσια παιχνίδια, που κρύβονται σε ειδικά διαμορφωμένο γκαράζ.

Ένα από τα στοιχεία που το κάνουν να ξεχωρίζει είναι η έμφαση στην ησυχία εν πλω. Το Moonrise έχει σχεδιαστεί με παρεμβάσεις που μειώνουν τον θόρυβο από την προπέλα, τους σταθεροποιητές και το σύστημα αγκυροβόλησης, ώστε η εμπειρία στο εσωτερικό του να είναι όσο πιο ήρεμη γίνεται.

Το Moonrise έχει αποσπάσει και διακρίσεις, καθώς το 2021 αναδείχθηκε κορυφαίο mega yacht στην κατηγορία του.

Δείτε το βίντεο του MykonosLiveTV:

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