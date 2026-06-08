Έμειναν με το στόμα ανοιχτό στη Μύκονο: Η παράξενη φλόγα στον ουρανό του νησιού (vid)

Ένα απίστευτο φαινόμενο στον ουρανό της Μυκόνου ξάφνιασε τους κατοίκους αλλά και τους τουρίστες του νησιού.

Ένα εντυπωσιακό και ασυνήθιστο φαινόμενο καταγράφηκε στον ουρανό της Μυκόνου προκαλώντας έκπληξη στους κατοίκους, καθώς και στους επισκέπτες του νησιού. Το σπάνιο αυτό θέαμα κατέγραψε ο υπεύθυνος ασφαλείας μπαρ του νησιού, ο οποίος παραχώρησε το σχετικό βίντεο στο mykonoslive.tv.

Οι εικόνες είναι πραγματικά εντυπωσιακές, με πολλούς να αναρωτιούνται τι ακριβώς ήταν το φωτεινό αντικείμενο που διέσχισε τον ουρανό. Κάποιοι εκτιμούν ότι θα μπορούσε να πρόκειται για αστεροειδή ή κομήτη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι επρόκειτο για κάτι πολύ μεγάλο και εντυπωσιακό, το οποίο τράβηξε αμέσως την προσοχή όσων είχαν την τύχη να το παρακολουθήσουν. Το βίντεο ήδη έχει προκαλέσει συζητήσεις, με τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων να προσπαθούν να δώσουν τη δική τους εξήγηση για το μυστηριώδες φαινόμενο που φώτισε τον ουρανό της Μυκόνου.

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