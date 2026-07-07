Καιρός: Η ημερομηνία που αλλάζει το καλοκαιρινό σκηνικό - Τι ισχύει για Αθήνα και τις πόλεις «φούρνους»

Πολύ πιο ζεστός αναμένεται να διαμορφωθεί ο καιρός στην Ελληνική επικράτεια τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με νέα ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά.

Πολύ πιο ζεστός αναμένεται να διαμορφωθεί ο καιρός στην Ελληνική επικράτεια από τις 11 -12 Ιουλίου και έπειτα, σύμφωνα με νέα ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά.

Η άνοδος της θερμοκρασίας φαίνεται πιθανότερη στη Λάρισα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ηπιότερη στην Πάτρα και την Καβάλα και πιο συγκρατημένη στο Ηράκλειο.

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