Ανατροπή με το διπλό φονικό στο Αίγιο: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για πράξη δολοφονίας και αυτοχειρίας

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για το διπλό φονικό στο Αίγιο, από τα οποία ενδέχεται να προκύπτει υπόθεση δολοφονίας και αυτοχειρίας.

Μεγάλη ανατροπή ενδέχεται να προκύψει με την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, καθώς τα νέα σενάρια κάνουν λόγο για υπόθεση δολοφονίας και μετά αυτοχειρίας, τη στιγμή που ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της γυναίκας και βασικός κατηγορούμενος, έχει κριθεί προφυλακιστέος.

Υπενθυμίζεται ότι, οι αρχές έστρεψαν τα βλέμματά τους, στον Ιταλό σύντροφο καθώς η γυναίκα έφερε τραύματα από μαχαίρι, αμυντικά τραύματα στην πλάτη αλλά και από καταθέσεις αστυνομικών προέκυπτε ότι ο 65χρονος μύριζε οινόπνευμα.

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