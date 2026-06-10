Τραμπ: «Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα - Κατέρριψαν το ελικόπτερό μας»

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν για την κατάρριψη ελικοπτέρου και άφησε ανοιχτό νέο στρατιωτικό χτύπημα.

Σε νέα, ευθεία προειδοποίηση προς το Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών πληγμάτων μέσα στην ημέρα και ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον έχει το δικαίωμα να απαντήσει στρατιωτικά, κατηγορώντας την Τεχεράνη για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου κοντά στα Στενά του Ορμούζ. «Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά, σήμερα», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν διεθνή και ελληνικά μέσα.

Η απειλή από το Οβάλ Γραφείο

Ο Τραμπ συνέδεσε τις νέες απειλές με το περιστατικό του αμερικανικού ελικοπτέρου, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τους βομβαρδισμούς. «Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Κατέρριψαν το ελικόπτερό μας», ανέφερε, παρουσιάζοντας την αμερικανική αντίδραση ως απάντηση σε ιρανική ενέργεια.

Τα διεθνή πρακτορεία μεταδίδουν ότι η αμερικανική πλευρά έχει ήδη εξαπολύσει πλήγματα κατά ιρανικών στόχων, ενώ το Ιράν φέρεται να απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στην περιοχή. Την ίδια ώρα, η ακριβής αλυσίδα των γεγονότων γύρω από το ελικόπτερο παραμένει κρίσιμο σημείο, καθώς η Ουάσιγκτον αποδίδει την ευθύνη στην Τεχεράνη, ενώ από ιρανικής πλευράς υπάρχουν αρνήσεις και διαφορετικές εκδοχές.

NOW: Trump:



We are going to hit Iran hard today. pic.twitter.com/He6ShAC9UM — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη πλήξει σκληρά το Ιράν και προανήγγειλε συνέχεια. «Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες και θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα, σε περίπτωση που το χάσατε ή δεν ανοίξατε την τηλεόρασή σας», είπε, σε μια δήλωση που εντείνει τον φόβο για νέα κλιμάκωση.

Παράλληλα, ο Τραμπ έστειλε μήνυμα και για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία, αλλά το Ιράν καθυστερεί. «Συνεργάζομαι με το Ιράν εδώ και αρκετούς μήνες και θα πρέπει να υπογράψουν τη συμφωνία. Είναι μια καλή συμφωνία», δήλωσε, επιμένοντας ότι το πλαίσιο που βρίσκεται στο τραπέζι θα απέτρεπε την απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη.

Ο ίδιος εμφανίστηκε ενοχλημένος από τη στάση της ιρανικής ηγεσίας, λέγοντας ότι δεν καταλαβαίνει «τι κάνουν» και ότι η συμφωνία ήταν κοντά πριν μπλοκάρει εκ νέου η διαδικασία. «Ήμασταν πολύ κοντά στη συμφωνία, αλλά συνεχίζουν να μας καθυστερούν», ανέφερε.

Trump on Iran:



I have been working with Iran for a number of months, and they should sign the deal. It's a good deal. pic.twitter.com/eX0maUOQrq June 10, 2026

Η νέα φάση έντασης έρχεται σε μια στιγμή που η περιοχή βρίσκεται ήδη σε εύθραυστη ισορροπία. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά και κάθε στρατιωτική κλιμάκωση εκεί προκαλεί άμεση ανησυχία για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την πιθανότητα ευρύτερης ανάφλεξης.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, διπλωματικές προσπάθειες παραμένουν σε εξέλιξη, με μεσολαβητές να επιχειρούν να κρατήσουν ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ωστόσο, οι σημερινές δηλώσεις του Τραμπ δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον κρατά στο τραπέζι την επιλογή νέων στρατιωτικών χτυπημάτων, την ώρα που η Τεχεράνη προειδοποιεί πως δεν θα αφήσει αναπάντητη οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ