Ιερέας βρήκε νεαρό ζευγάρι σε ερωτικές περιπτύξεις μέσα σε παρεκκλήσι: Η κίνηση με τα 100 ευρώ που άφησε τους πάντες άφωνους

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σε παρεκκλήσι στο κέντρο της Αθήνας, όταν ιερέας εντόπισε νεαρό ζευγάρι σε ερωτικές περιπτύξεις και αντέδρασε με τρόπο που προκάλεσε συζητήσεις.

Ένα απρόσμενο περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου 1 Αυγούστου 2026 σε παρεκκλήσι που βρίσκεται δίπλα σε Ιερό Ναό στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE, ο 58χρονος εφημέριος του ναού, λίγο πριν αποχωρήσει αφού είχε ολοκληρώσει το κλείσιμο του κεντρικού ναού, άκουσε ασυνήθιστους θορύβους από το μικρό παρεκκλήσι, το οποίο παραμένει ανοιχτό όλο το 24ωρο για όσους επιθυμούν να προσευχηθούν.

Η έκπληξη του ιερέα και η αντίδρασή του

Όπως περιγράφεται στο δημοσίευμα, ο ιερέας κατευθύνθηκε προς το παρεκκλήσι για να διαπιστώσει τι συμβαίνει. Εκεί, σύμφωνα με όσα ανέφερε, αντίκρισε έναν 20χρονο και μια 19χρονη να βρίσκονται σε ερωτικές περιπτύξεις. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η αυθόρμητη αντίδρασή του ήταν μια κραυγή έκπληξης, γεγονός που αιφνιδίασε το ζευγάρι. Οι δύο νεαροί σταμάτησαν αμέσως, εμφανώς αμήχανοι, και ζήτησαν συγγνώμη πριν ακόμη τους απευθύνει τον λόγο.

Στη συνέχεια, ο ιερέας κάλεσε το ζευγάρι να τον ακολουθήσει στο γραφείο του μέσα στον Ιερό Ναό. Εκεί τους πρόσφερε από ένα ποτήρι νερό και συζήτησε μαζί τους για όσα είχαν συμβεί. Σύμφωνα πάντα με την αφήγησή του, τους εξήγησε ότι είναι φυσιολογικό οι νέοι άνθρωποι να βιώνουν έντονα συναισθήματα και ότι ο έρωτας αποτελεί ένα όμορφο στοιχείο της ζωής, υπογραμμίζοντας όμως πως οι χώροι λατρείας πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

Όπως ισχυρίζεται ο 58χρονος κληρικός, επέλεξε να μην ειδοποιήσει τις Αρχές ούτε να επιβάλει κάποια άλλη συνέπεια στο ζευγάρι. Αντίθετα, έδωσε 100 ευρώ στον νεαρό και του είπε να πάνε σε ένα ξενοδοχείο, υπενθυμίζοντάς τους παράλληλα να θυμούνται όσα είχαν συζητήσει σχετικά με τον σεβασμό προς τον ιερό χώρο. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την αντίδραση του ιερέα να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες προέρχονται από τη συγκεκριμένη μαρτυρία που δημοσιεύθηκε από το ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση του περιστατικού από τις αρμόδιες Αρχές.

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