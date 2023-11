Η γέννηση ενός άστρου: Η ιστορική φωτογραφία που κατέγραψε το James Webb 1.300 έτη φωτός μακριά από τη Γη

Αυτή η πρόσφατη εικόνα που ελήφθη από το τηλεσκόπιο Webb σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στη μελέτη των αστέρων.

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, ένα θαύμα της μηχανικής και ένας φάρος επιστημονικών προσπαθειών, κατέγραψε μια εκπληκτική εικόνα που έχει ηλεκτρίσει την αστρονομική κοινότητα. Αυτή η αξιοσημείωτη φωτογραφία παρουσιάζει τη γέννηση ενός άστρου, HH 212 που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.300 ετών φωτός από τη Γη, προσφέροντας πρωτοφανείς γνώσεις για το κοσμικό φαινόμενο του σχηματισμού των άστρων.

Το HH 212, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1993 στην περιοχή της Ζώνης του Ωρίωνα, βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, καθώς οι αστρονόμοι προσπαθούν να διαλευκάνουν τα μυστήρια του σταδιακού σχηματισμού του. Αυτή η πρόσφατη εικόνα που ελήφθη από το τηλεσκόπιο Webb σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στη μελέτη των αστέρων. Για τον Mark McCaughrean, ανώτερο σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, η αποκάλυψη αυτή είναι ανεπανάληπτη. Μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του για την απόκτηση μιας «καλής έγχρωμης εικόνας» του HH 212, ένα κατόρθωμα που δεν ήταν εφικτό με επίγεια τηλεσκόπια μέχρι τώρα.

Newly released James Webb image of object HH212



Imagine you could go back in time 4.6 billion years and take a picture of our Sun just as it was being born.



This object, called Herbig-Haro 212, is actually a star coming into existence that is probably no more than 50,000 years… pic.twitter.com/PN0cAL2xJq