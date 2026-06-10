Έρχεται «ψυχρή εισβολή» στην Ελλάδα: Πού θα χτυπήσουν καταιγίδες

Οι μετεωρολόγοι μιλούν για έντονη θερινή αστάθεια, με πιθανότητα ισχυρών τοπικών καταιγίδων.

Ο καιρός ετοιμάζει στροφή μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς μετά τη ζέστη και την καλοκαιρινή αίσθηση, στο προσκήνιο μπαίνουν ξανά οι μπόρες, οι καταιγίδες, οι βοριάδες και η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Η αλλαγή αναμένεται να φανεί περισσότερο από την Παρασκευή 12 Ιουνίου, όταν ψυχρότερες αέριες μάζες από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη θα κινηθούν προς τα Βαλκάνια και θα επηρεάσουν σταδιακά και την Ελλάδα. Δεν μιλάμε για χειμώνα μέσα στον Ιούνιο, αλλά για ένα έντονο επεισόδιο θερινής αστάθειας, από αυτά που μπορούν να αλλάξουν την εικόνα του καιρού μέσα σε λίγες ώρες.

Πού θα χτυπήσει η αστάθεια

Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, οι περιοχές που θα βρεθούν αρχικά στο επίκεντρο είναι κυρίως η βόρεια και η κεντρική Ελλάδα. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, αλλά και σε ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας.

Τα φαινόμενα δεν θα έχουν παντού την ίδια ένταση. Σε αρκετές περιοχές θα πρόκειται για τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας, όμως σε άλλες δεν αποκλείεται να υπάρξουν πιο δυνατές καταιγίδες, με έντονη κεραυνική δραστηριότητα, χαλαζοπτώσεις και ισχυρές ριπές ανέμου. Αυτό είναι και το σημείο που θέλει προσοχή, γιατί το καλοκαιρινό μπουρίνι δεν χρειάζεται πολλές ώρες για να δημιουργήσει πρόβλημα.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί πρώτα στα βόρεια και τα κεντρικά, ενώ το Σάββατο η πτώση θα γίνει πιο αισθητή σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παράλληλα, οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν, κυρίως στο Αιγαίο, καθαρίζοντας κάπως την ατμόσφαιρα από τη βαριά αίσθηση της ζέστης.

Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί ότι η μεταβολή συνδέεται με την κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Όταν αυτός ο πιο ψυχρός αέρας συναντά τις θερμότερες μάζες κοντά στο έδαφος, δημιουργούνται οι συνθήκες για κατακόρυφη ανάπτυξη νεφών και ισχυρές καταιγίδες. Με απλά λόγια, η ζέστη που έχει προηγηθεί γίνεται καύσιμο για την αστάθεια.

Η ΕΜΥ, από την πλευρά της, δείχνει επίσης άστατο σκηνικό για το διήμερο, με τοπικές βροχές, όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ για το Σάββατο φαίνεται πιο γενικευμένη πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και ενίσχυση των βοριάδων. Η εικόνα, δηλαδή, δεν παραπέμπει σε οργανωμένη κακοκαιρία που θα σαρώσει ομοιόμορφα όλη τη χώρα, αλλά σε ένα καλοκαιρινό γύρισμα που μπορεί να γίνει έντονο εκεί όπου θα «κάτσουν» τα φαινόμενα.

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