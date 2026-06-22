Φωτιά τώρα στα Σπάτα: Σηκώθηκαν αεροσκάφη και ελικόπτερα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Φωτιά εκδηλώθηκε στα Σπάτα, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο.
Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής το απόγευμα της Δευτέρας (22/6).
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr
@Photo credits: eurokinissi