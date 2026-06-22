Βίντεο ντοκουμέντο: Συμμορία ανηλίκων στο Περιστέρι σπέρνει τον τρόμο με ρόπαλα και μαχαίρια

Καταδίωξη και συλλήψεις μετά από εμφάνιση ομάδας 40 νεαρών σε πλατεία.

Αναστάτωση προκάλεσε στο Περιστέρι ένα σοβαρό περιστατικό νεανικής βίας, με μεγάλη ομάδα ανηλίκων να εμπλέκεται σε επεισόδια που εκτυλίχθηκαν σε κεντρική πλατεία της περιοχής και οδήγησαν σε συλλήψεις και εκτεταμένη αστυνομική κινητοποίηση. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές και μαρτυρίες κατοίκων, περίπου 40 νεαροί συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Μακρυγιάννη και η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο, με απειλές, ένταση και χρήση αυτοσχέδιων αντικειμένων που προκάλεσαν φόβο σε περαστικούς και κατοίκους.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής και, όπως περιγράφεται, οι ανήλικοι κινούνταν ομαδικά στον χώρο, κρατώντας αντικείμενα όπως ρόπαλα, καδρόνια, φτυάρια και άλλα μέσα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα. Μάρτυρες αναφέρουν ότι υπήρξαν φωνές, καταδιώξεις και απειλές προς άλλους νεαρούς της περιοχής, ενώ σε ένα από τα πιο σοβαρά στιγμιότυπα φέρεται να σημειώθηκε επίθεση σε κοπέλα που επιχείρησε να παρέμβει για να ηρεμήσει η κατάσταση.

Άμεση επέμβαση της αστυνομίας

Η ένταση κινητοποίησε άμεσα κατοίκους και περαστικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία. Δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν στο σημείο, με αποτέλεσμα η ομάδα των ανηλίκων να διασκορπιστεί στα γύρω στενά στην προσπάθειά της να αποφύγει τους ελέγχους. Μια ομάδα περίπου 15 ατόμων φέρεται να διέφυγε προς κοντινούς δρόμους και αναζητείται.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ελέγχους και εντόπισαν αντικείμενα που κατασχέθηκαν και εξετάζονται. Μεταξύ αυτών βρέθηκαν σιδερογροθιά, κουζινομάχαιρο, σουγιάς, κροτίδα με καρφιά και γάντια μηχανής, τα οποία είχαν κρυφτεί κοντά στο σημείο του επεισοδίου. Συνολικά συνελήφθησαν επτά ανήλικοι ηλικίας από 14 έως 17 ετών, ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αναζητούνται.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι συλληφθέντες είναι πέντε Έλληνες και δύο αλλοδαποί, οι οποίοι κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων και εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης ευρύτερης ομάδας νεαρών που δραστηριοποιείται σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, με παρόμοια χαρακτηριστικά και συμπεριφορές.

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