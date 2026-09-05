«Απατηλές Ινδίες»: Σαν όνειρο απατηλό

Το Gazzetta διάβασε τις «Απατηλές Ινδίες» (Εκδόσεις Μικρός Ήρως, μετάφραση Γιώργος Καράμπελας), ένα από τα εμβληματικότερα graphic novel της δεκαετίας.

Το διαχρονικό λαϊκό άσμα λέει με ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό… Τι θα ήμασταν δίχως όνειρα και δίχως την απραγματοποίητη φύση του; Ξέρετε, όταν η σκέψη σου αφήνει την αμείλικτη πραγματικότητα, ταξιδεύει στο επιθυμητό, στον σχεδόν ουτοπικό προορισμό. Ξέρεις ότι στη χώρα του ονείρου πατάς σε σύννεφα και φωτίζεσαι από φώτα άγρια θηρία, άπιαστα. Η επιστροφή στην καθημερινότητα βάζει τα όρια και η αθέατη πορεία που διάνυσες το ισχυρό κίνητρο για να πετύχεις, να πετύχεις με κάθε σκοπό και κόστος. Το κακό είναι ότι το τέλος, είτε στο όνειρο είτε στην πραγματικότητα, είναι μόνο ένα, ο θάνατος. Πριν απ’ αυτόν όλα είναι άγνωστα και εκπληκτικά…

Τι γίνεται, όμως, όταν το όνειρο και η απατηλή του φύση ενώνονται με τον ρεαλισμό; Ένα παραμύθι από το πουθενά γεννιέται και «βαδίζει» στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, την ανάγκη και την πονηριά. Και το παραμύθι έχει πάντα τη λαϊκή σοφία, την παιγνιώδη διάθεση, το ηθικό δίδαγμα και την περιπέτεια που ισοδυναμεί με την ακόρεστη δίψα ενός παιδιού να ανακαλύψει τον κόσμο. Αυτό το «σώμα» και πνεύμα, αυτά τα ζωηρά χρώματα, αυτές οι σαρκώδεις γραμμές συνθέτουν το πανέμορφο graphic novel «Απατηλές Ινδίες» (Εκδόσεις Μικρός Ήρως), ένα έργο σαν όνειρο τρελό, απατηλό.

Στον κόσμο του τυχοδιώκτη



Το συγκεκριμένο graphic novel, σε πολύ καλή μετάφραση του Γιώργου Καράμπελα, έχεις τις εξής ποιότητες: την άγρια ομορφιά του πικαρέσκου μυθιστορήματος, την αφοπλιστική δύναμη μεγαλοπρεπούς πορτρέτου ζωγραφικής και την άπιαστη αίσθηση κινηματογραφικής περιπέτειας. Ο τίτλος του εν λόγω έργου συνοδεύεται από τον επεξηγηματικό υπότιτλο που αναφέρει (σ.σ οι εμφάσεις δικές μας): Ή το δεύτερο μέρος της ιστορίας της ζωής του τυχοδιώκτη δον Πάμπλος της Σεγόβιας, υποδειγματικού αλητόβιου και ειδώλου των λωποδυτών. Εμπνευσμένο από το πρώτο μέρος, έτσι όπως το διηγήθηκε στην εποχή του ο δον Φρανσίσκο Γκόμεζ δεν Κεβέδο υ Βιγιέγας, ιππότης του Τάγματος του Αγίου Ιακώβου και άρχοντας του Χουάν Αμπάντ.

Αν θέλετε να φέρουμε αυτό το graphic novel πιο κοντά στη mainstream κoυλτούρα, στη μαζική τέχνη, τότε θα πάμε σε αυτήν που είναι εντυπωσιακή και παρουσιάζεται μόνο σε μεγάλες οθόνες, τον κινηματογράφο. Διαβάζοντας αυτή την ακαταμάχητη ιστορία δεν μπορούσε να μην μας έρθει στο μυαλό η ταινία Οι πειρατές της Καραϊβικής και ιδιαίτερα ο πρωταγωνιστής της, ο Τζακ Σπάροου. Οι «Απατηλές Ινδίες», όμως, εμβαθύνουν περισσότερο στον κόσμο του τυχοδιώκτη, αυτού που παραπλανά διαρκώς και φτάνουν στον πυρήνα της μεταμόρφωσης και της διαρκούς πάλης για επιβίωση, απόκτηση ταυτότητας, εξουσίας, υστεροφημίας, μνήμης.

Εκθαμβωτικές πινελιές, σενάριο κινηματογραφικό



Οι πινελιές του Juanjo Guarnido είναι εκθαμβωτικές, ζεστές, όσο πρέπει ψυχρές και με ασυναγώνιστη «κίνηση». Οι ήρωες, οι καταστάσεις, μέσα στα καρέ έχουν τέτοια ζωντάνια, τέτοια εκφραστικότητα, τέτοια αλήθεια, που αναδεικνύουν με απόλυτη πειστικότητα το σενάριο του Alain Ayroles. Εν τω μεταξύ, το εξώφυλλο της σκληρόδετης έκδοσης είναι σαν να βγήκε από την εθνική πινακοθήκη και κάποιο ταλαντούχο παιδί το πείραξε λίγο. Η ιστορία που θα διαβάσετε, στην οποία θα αφεθείτε, και οι λεπτομέρειες της έκδοσης είναι αυτές: Ένας όχι ακριβώς ηθικός αλλά άκρως συμπαθής αλήτης, ο δον Πάμπλος της Σεγόβιας, μας αφηγείται σαν πικαρέσκο μυθιστόρημα τις περιπέτειές του στην Ισπανία του Χρυσού Αιώνα και σε μια Αμερική που τότε ονομαζόταν ακόμα Ινδίες. Οι περιπλανήσεις του θα τον κάνουν πάμφτωχο και πάμπλουτο, λαοπρόβλητο και καταφρονεμένο, οδηγώντας τον από τα μπουντρούμια στα παλάτια και από τις κορυφές της Κορδιλιέρας στους μαιάνδρους του Αμαζονίου, μέχρι εκείνο το μυθικό μέρος που ενσαρκώνει όλα τα όνειρα του Νέου Κόσμου: το Ελντοράντο!

Οι δεξιοτεχνικές και εκφραστικές πινελιές του δημιουργού του Blacksad, Juanjo Guarnido, προσδίδουν έναν πλούτο λεπτομερειών στις απίστευτες ανατροπές που επινοεί ο Alain Ayroles, με επίκεντρο έναν πονηρό κατεργάρη εμπνευσμένο από τον χαρακτήρα του Ελ Μπουσκόν στο πικαρέσκο μυθιστόρημα του Φρανσίσκο ντε Κεβέδο. Με φόντο την αποικιοκρατία στην Αμερική, ένα βιρτουόζικο μπαρόκ έπος για τον Ισπανικό Χρυσό Αιώνα.

Μια σκληρόδετη έκδοση των 164 σελίδων, σε μεγάλο μέγεθος (25,5Χ35 εκ.) για ένα graphic novel που υμνείται ως ένα από τα εμβληματικότερα έργα της τελευταίας δεκαετίας. Και όσον αφορά τον πλήρες τίτλο του έργου; Έχουμε και λέμε: Απατηλές Ινδίες Ή Το δεύτερο μέρος της Ιστορίας της ζωής του τυχοδιώκτη δον Πάμπλος της Σεγόβιας, υποδειγματικού αλητόβιου και ειδώλου των λωποδυτών· εμπνευσμένο από το πρώτο μέρος, έτσι όπως το διηγήθηκε στην εποχή του ο δον Φρανσίσκο Γκόμεζ δε Κεβέδο υ Βιγιέγας, ιππότης του Τάγματος του Αγίου Ιακώβου και άρχοντας του Χουάν Αμπάντ.

INFO

«Απατηλές Ινδίες»

Σενάριο: Alain Ayroles | Σχέδιο: Juanjo Guarnido

Μετάφραση: Γιώργος Καράμπελας

Χώρα προέλευσης: Γαλλία

Σελίδες: 168 | Σχήμα: 25,5 Χ 35 εκ. |Χρώμα: Έγχρωμο

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