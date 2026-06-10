Το σπάνιο δαχτυλίδι του 16ου αιώνα που αναμένεται να αγγίξει τις 23.180€

Ανιχνευτής μετάλλων ξέθαψε ένα δαχτυλίδι του 16ου αιώνα με οκτώ διαμάντια, το οποίο αναμένεται να αποφέρει έως και 20.000 λίρες σε δημοπρασία.

Ο Stuart Jones ανακάλυψε αυτό το εντυπωσιακό «εύρημα ζωής» όπως το χαρακτήρισε στο χωριό Wormington του Gloucestershire,στο νοτιοδυτικό τμήμα της Αγγλίας.

Το δαχτυλίδι αναμένεται να προσελκύσει προσφορές μεταξύ 17.385 ευρώ και 23.180 ευρώ στον οίκο δημοπρασιών Noonans του Mayfair στις 23 Ιουνίου.

Οι δηλώσεις του Stuart

Ο Stuart τόνισε ότι η ανακάλυψη έγινε προς το τέλος μιας επτάωρης ημέρας αναζήτησης : «Όταν βρήκα το δαχτυλίδι, ήμουν πλημμυρισμένος από χαρά. Πετούσα στα σύννεφα. Όλοι γύρω μου με συγχαίρανε και έβγαζαν φωτογραφίες. Χωρίς καμία αμφιβολία, το δαχτυλίδι είναι το καλύτερο εύρημα που έχω κάνει ποτέ .Το περιγράφω ως το "εύρημα της ζωής μου". Όπως πολλοί ανιχνευτές, πάντα ονειρευόμουν να βρω κάτι πραγματικά ξεχωριστό, αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα ανακάλυπτα ένα αντικείμενο τέτοιας σημασίας».

Ενώ ανέφερε ότι μπορεί να μην βρει ποτέ ξανά τίποτα που να ξεπερνά αυτή την ανακάλυψη, αλλά αυτό είναι μέρος αυτού που την κάνει τόσο ξεχωριστή και ό,τι κι αν συμβεί στη δημοπρασία, η εύρεση του δαχτυλιδιού ήταν ήδη μια αξέχαστη εμπειρία και μια στιγμή που θα φυλάει ως θησαυρό για το υπόλοιπο της ζωής του.

Η στιγμή που το ανακάλυψε και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δακτυλιδιού

Καθώς έβγαζε το δαχτυλίδι από το χώμα, ένα διαμάντι ξεκόλλησε και έπεσε στο χέρι του, ενώ έλειπε και ένας δεύτερος πολύτιμος λίθος. Μάζεψε το χώμα γύρω από το σημείο όπου ανακάλυψε το δαχτυλίδι, το έπλυνε, το κοσκίνισε και βρήκε το χαμένο διαμάντι. Τα έσοδα από τη δημοπρασία θα μοιραστούν εξίσου με τον ιδιοκτήτη του μέρους , ενώ το δαχτυλίδι εξετάστηκε από το Βρετανικό Μουσείο.

Η Laura Smith, ειδικός στα κοσμήματα στον οίκο Noonans, δήλωσε: «Το μπαρόκ γούστο των αρχών του 17ου αιώνα απαιτούσε μεγάλα δαχτυλίδια για να κάνουν εντύπωση από απόσταση».

«Η μόδα στα διαμαντένια δαχτυλίδια μετακινήθηκε από τα μονόπετρα προς ομάδες μικρών λίθων διατεταγμένων σε διακοσμητικά μοτίβα: ροζέτες, πανσέδες, σταυρούς και κρίνους. Αυτό το δαχτυλίδι έχει μια στεφάνη σε σχήμα λουλουδιού που αποτελείται από μια ομάδα οκτώ διαμαντιών της σπάνιας κοπής "hogback" , αν και δύο είναι αποκολλημένα».

Ο χρυσός ελέγχεται ως 19,2 καρατίων, σύμφωνα με μια δοκιμή PMI σε αναλυτή XRF, και αυτό είναι το ακριβές πρότυπο χρυσού που καθορίστηκε από τον Εδουάρδο Α' το 1300. Να σημειωθεί , ότι απαγορευόταν στους χρυσοχόους να κατεργάζονται χρυσό χαμηλότερης ποιότητας από το "Touch of Paris", που αντιστοιχεί σε 80% καθαρό χρυσό ή τα 19,2 καράτια)».

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