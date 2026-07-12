«Ραντεβού για να σωθεί η χώρα»: Οι μοναχοί της Νότιας Κορέας αναλαμβάνουν τον ρόλο του προξενητή

Μοναχοί διοργανώνουν dating retreats για νέους, με στόχο να ανάψουν τη φλόγα του έρωτα – και να στηρίξουν τη χώρα απέναντι στη δημογραφική κρίση.

Σε μια ξύλινη αίθουσα, ψηλά στο βουνό Παλγκόνγκσαν, ένας Βουδιστής μοναχός με πορτοκαλί ράσα κοιτάζει μια σειρά από νεαρούς άνδρες και γυναίκες και τους ανακοινώνει, μισοσοβαρά μισοαστεία, ότι βρίσκονται εκεί για να «σώσουν τη χώρα».

Πώς; Βρίσκοντας σύντροφο, παντρευόμενοι – και, ιδανικά, αποκτώντας παιδιά. Τα γέλια είναι νευρικά, τα βλέμματα αποφεύγουν για λίγο το ένα το άλλο, αλλά όλοι ξέρουν γιατί ήρθαν σε αυτό το ιδιότυπο retreat: οι γνωριμίες, και άρα οι σχέσεις, στη σημερινή Νότια Κορέα δεν είναι καθόλου αυτονόητες.

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