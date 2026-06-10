«Παγκόσμιο Κύπελλο Παιδοφιλίας - Πάμε Γαλλία!»: Οργή για το προκλητικό εξώφυλλο του Charlie Hebdo

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Γαλλία για το εξώφυλλο του Charlie Hebdo, που αφορά μία υπόθεση 11χρονης που βρέθηκε νεκρή έπειτα από βιασμό.

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στη Γαλλία με αφορμή το νέο εξώφυλλο του σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo, το οποίο κυκλοφόρησε την Τετάρτη (10/6) με τον άκρως προκλητικό τίτλο «Παγκόσμιο Κύπελλο Παιδοφιλίας - Πάμε Γαλλία!».

Το σκίτσο απεικονίζει έναν άνδρα που φορά τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας να σηκώνει ένα τρόπαιο που παραπέμπει ευθέως στην παιδοφιλία, ενώ γύρω του το πλήθος πανηγυρίζει.

Με αυτόν τον ακραίο τρόπο, το περιοδικό επιλέγει να καυτηριάσει τις εγκληματικές ολιγωρίες των κρατικών αρχών στην υπόθεση δολοφονίας της 11χρονης Λιανά, ένα δράμα που έχει «παγώσει» τη χώρα λίγο πριν από την έναρξη του Μουντιάλ.

Το χρονικό της υπόθεσης που συγκλονίζει τη χώρα: Τι έγινε με την 11χρονη στη Γαλλία;

Η σορός της 11χρονης Λιανά εντοπίστηκε σε ένα αγρόκτημα κοντά στην πόλη Φλεράνς της νοτιοδυτικής Γαλλίας, έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή της κατά την επιστροφή της από το σχολείο.

Ως βασικός ύποπτος συνελήφθη ο 41χρονος Ζερομ Μπαρελά, πατέρας μιας φίλης του θύματος. Ο Μπαρελά αρνείται την εμπλοκή του, αν και παραδέχθηκε ότι μετέφερε το κορίτσι με το αυτοκίνητό του, ενώ πλέον αρνείται να απαντήσει στις ερωτήσεις των ανακριτών.

Η κοινή γνώμη στη Γαλλία κυριολεκτικά «βράζει», καθώς αποκαλύφθηκε ότι ο Μπαρελά είχε καταγγελθεί επανειλημμένα για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων, χωρίς ποτέ να υποστεί κυρώσεις. Σύμφωνα με αποκαλύψεις της εφημερίδας Le Parisien, στο παρελθόν υπήρχαν τουλάχιστον έξι καταγγελίες και δύο επίσημες αναφορές εναντίον του.

Μάλιστα, ο περασμένος Αύγουστος είχε σημαδευτεί από την καταγγελία της μητέρας μιας 10χρονης, της Ρόζα, η οποία είχε πέσει θύμα συστηματικής κακοποίησης από τον 41χρονο. Παρά τα ιατρικά ευρήματα που επιβεβαίωναν την κακοποίηση, οι αρχές δεν είχαν καν καλέσει τον Μπαρελά για εξέταση στους εννέα μήνες που μεσολάβησαν μέχρι τη δολοφονία της Λιανά.

Πολιτικός «σεισμός» στη Γαλλία και αγωγές κατά του κράτους

Η αποκάλυψη των τραγικών παραλείψεων προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις με τη συμμετοχή άνω των 60.000 πολιτών, οι οποίοι ζητούν την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν.

Η μητέρα της μικρής Ρόζα ανακοίνωσε ότι καταθέτει αγωγή κατά του γαλλικού κράτους και προσωπικά κατά του υπουργού για τις εγκληματικές αμέλειες των υπηρεσιών. Από την πλευρά του, ο Νταρμανέν, κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν, παραδέχθηκε ότι υπήρξαν «σοκαριστικές και απαράδεκτες παραλείψεις», απέκλεισε όμως το ενδεχόμενο να παραιτηθεί.

Προκειμένου να κατευνάσει τις αντιδράσεις, ο υπουργός Δικαιοσύνης έδωσε εντολή να εξεταστούν άμεσα περίπου 70.000 εκκρεμείς καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων που βρίσκονται στα συρτάρια των αρχών.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δεσμεύτηκε για την άμεση αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου προστασίας των παιδιών, ώστε οι κατά συρροή βιαστές να αντιμετωπίζουν ακόμη και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, αντί για το ισχύον ανώτατο όριο των 20 ετών.

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