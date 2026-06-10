Παρέλαβε περιοδικό για μωρά 19 χρόνια μετά: «Τα παιδιά μου είναι στο πανεπιστήμιο»

Πατέρας στη Βρετανία έζησε μία άκρως σουρεαλιστική εμπειρία, όταν παρέλαβε από το γραμματοκιβώτιό του ένα δέμα που είχε παραγγείλει πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ο 52χρονος Πολ Έντουαρντς, συγγραφέας από το Τσέστερ, είχε αγοράσει ένα περιοδικό γονεϊκότητας το μακρινό 2007.

Εκείνη την περίοδο, η κόρη του ήταν μόλις 18 μηνών και η σύζυγός του έγκυος στον γιο τους, ο οποίος θα γεννιόταν τρεις μήνες αργότερα. Όπως συμβαίνει με πολλούς νέους γονείς, ο Έντουαρντς αναζητούσε συμβουλές και προσφορές για την ανατροφή των παιδιών του.

19 χρόνια είναι πολλά; Όταν μιλάμε για παιδιά, μάλλον ναι!

Το δέμα, ωστόσο, δεν έφτασε ποτέ στην ώρα του. Παραδόθηκε τελικά στις 5 Ιουνίου 2026, τσαλακωμένο και μέσα σε μια μισοσκισμένη σακούλα. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο ήταν το συνοδευτικό σημείωμα της εταιρείας κούριερ, το οποίο έλεγε: «Συγγνώμη για οποιαδήποτε ταλαιπωρία προκλήθηκε».

Well done @RoyalMail - took a mere 19 years to deliver this magazine. Inconvenience? Well the kids have now left home …. pic.twitter.com/FSu0QWejdT June 5, 2026

«Τα παιδιά μου έχουν πλέον φύγει για το πανεπιστήμιο»

Ο Έντουαρντς αντιμετώπισε το γεγονός με πολύ χιούμορ, δηλώνοντας στο BBC ότι το σκηνικό τον έκανε να γελάσει με την ψυχή του: «Το "συγγνώμη για την ταλαιπωρία" είναι το καλύτερο. Τα δύο παιδιά μου είναι πλέον 18 και 20 ετών, έχουν φύγει από το σπίτι και σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξήγησε ότι αυτή την περίοδο περίμενε με αγωνία στο ταχυδρομείο απαντήσεις από εκδοτικούς οίκους για τα βιβλία επιστημονικής φαντασίας που γράφει και ένα περιοδικό για μωρά ηλικίας... 19 ετών ήταν το τελευταίο πράγμα που περίμενε να αντικρίσει.

Η εξήγηση της εταιρείας

Από την πλευρά της, η εταιρεία ταχυμεταφορών διευκρίνισε ότι πραγματοποιεί καθημερινούς ελέγχους στα κέντρα διαλογής και εκτίμησε πως το περιοδικό δεν ήταν χαμένο σε κάποια αποθήκη όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πιθανότατα κάποιος το ξαναέβαλε πρόσφατα στο ταχυδρομικό σύστημα.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ