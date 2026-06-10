Αντίο στις ομπρέλες: Η παραλία που απαγόρευσε τη χρήση τους, εκτός εάν...

Πρωτοφανής απόφαση στη Σαρδηνία απαγορεύει τη χρήση ομπρέλας θαλάσσης στους ενήλικες, επιτρέποντάς την αποκλειστικά σε παιδιά και ηλικιωμένους.

Η Σαρδηνία έθεσε σε ισχύ ένα μέτρο που δεν έχει προηγούμενο. Συγκεκριμένα, απαγορεύει τις ομπρέλες στους ενήλικες για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο, επιτρέποντας αυτό το κλασικό μέσο προστασίας από τον ήλιο μόνο σε ανήλικα παιδιά και σε άτομα άνω των 65 ετών.

Η απόφαση αυτή επηρεάζει όλους τους τουρίστες που επιθυμούν να απολαύσουν την παραδεισένια παραλία Πούντα Μολέντις, η οποία βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού.

Τι υποστηρίζει ο Δήμος

Η απαγόρευση μεταφοράς ομπρέλας επιβλήθηκε από τον Δήμο του Βιλασίμιους και πρόκειται για μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη κίνηση, η οποία έρχεται να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα υποχρέωση καταβολής αντιτίμου ύψους 10 ευρώ ανά άτομο για την είσοδο στην παραλία.

Τα νέα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου και θα διατηρηθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Με τη συγκεκριμένη δημοτική διάταξη, οι τοπικές αρχές επιθυμούν να προστατεύσουν την περιοχή και να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στους λουόμενους, ειδικά μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε πέρυσι, η οποία έκαψε αρκετά εκτάρια βλάστησης και ανάγκασε τους επισκέπτες να εκκενώσουν εσπευσμένα την ακτή.

Σχετικά με το κόστος εισόδου, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, καθώς η πρόσβαση είναι δωρεάν για τα άτομα με αναπηρία μαζί με έναν συνοδό. Επιπλέον, οι ταξιδιώτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η συγκεκριμένη παραλία έχει περιορισμένη χωρητικότητα και παραμένει ανοιχτή από τις 08:00 έως τις 20:30, ενώ οι επισκέπτες καλούνται να πληρώσουν χρέωση στάθμευσης αλλά και μια ειδική περιβαλλοντική εισφορά.

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