Μουντιάλ 2026: Τι έγγραφα χρειάζονται για είσοδο σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά

Το Μουντιάλ πλησιάζει και χιλιάδες οπαδοί ετοιμάζονται να ταξιδέψουν, όμως οι τρεις διοργανώτριες χώρες διατηρούν η καθεμία τους δικούς της αυστηρούς κανόνες εισόδου.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί για πρώτη φορά από κοινού σε τρεις χώρες: τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά.

Αν και μοιράζονται τη διοργάνωση, κάθε κράτος διατηρεί τα δικά του σύνορα. Αυτό σημαίνει ότι η άδεια εισόδου σε μία από τις χώρες δεν εξασφαλίζει αυτόματα την πρόσβαση στις άλλες δύο. Για όλους τους προορισμούς, το έγκυρο διαβατήριο είναι το πρώτο βασικό βήμα.

Τα έγγραφα που πρέπει να φέρετε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

Ηνωμένες Πολιτείες

Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να διαθέτουν βίζα ή ηλεκτρονική άδεια ταξιδιού, ανάλογα με την εθνικότητά τους. Οι πολίτες χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση για παραδοσιακή βίζα, αλλά πρέπει να αποκτήσουν εκ των προτέρων την ηλεκτρονική έγκριση ESTA.

Η άδεια αυτή συνδέεται ψηφιακά με το διαβατήριο. Κατά τον έλεγχο, οι αρχές ενδέχεται να ζητήσουν αποδεικτικά στοιχεία για τη διαμονή, όπως κρατήσεις ξενοδοχείων, εισιτήρια αγώνων ή το εισιτήριο επιστροφής. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε μάλιστα πως «το εισιτήριο για έναν αγώνα δεν εγγυάται την είσοδο στις ΗΠΑ».

Μεξικό

Οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ταξιδέψουν στο Μεξικό ως τουρίστες χωρίς βίζα για διαμονή σύντομης διάρκειας (έως 180 ημέρες). Το ίδιο ισχύει και για όσους διαμένουν μόνιμα στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, σε χώρα του χώρου Σένγκεν ή της Συμμαχίας του Ειρηνικού.

Ωστόσο, οι μεταναστευτικές αρχές μπορούν να ζητήσουν επιπλέον έγγραφα για να επιβεβαιώσουν τον τουριστικό σκοπό του ταξιδιού. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται οι οπαδοί να έχουν μαζί τους τις κρατήσεις των ξενοδοχείων, το αεροπορικό εισιτήριο της επιστροφής και τα εισιτήρια των αγώνων.

Καναδάς

Οι φίλαθλοι που σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν αγώνες στον Καναδά και φτάνουν στη χώρα αεροπορικώς, πρέπει να ελέγξουν αν απαιτείται η ηλεκτρονική άδεια ταξιδιού eTA.

Είναι υποχρεωτική για την πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών, ζητείται διαδικτυακά και συνδέεται με το διαβατήριο. Όπως συμβαίνει και με το ESTA των ΗΠΑ, η κατοχή της eTA δεν εξασφαλίζει αυτόματα την είσοδο. Οι συνοριοφύλακες έχουν τον τελικό λόγο και μπορούν να ζητήσουν αποδείξεις ότι ο ταξιδιώτης θα εγκαταλείψει τη χώρα μετά τη λήξη της διαμονής του.

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