Οι τοποθεσίες όπου γυρίστηκε η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Η ταινία της χρονιάς, η «Οδύσσεια» του Νόλαν, δεν γυρίστηκε μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες της Μεσογείου και όχι μόνο.

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει σπάσει τα ταμεία σε όλο τον κόσμο και θεωρείται το κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς. Από τη στιγμή που ξεκίνησαν τα γυρίσματα, πριν από περίπου έναν χρόνο, η παραγωγή βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας: τόσο η απόδοση όσο και το καστ και οι τοποθεσίες έγιναν αντικείμενα συζήτησης στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ.

Η ταινία μας ταξιδεύει πίσω στην αρχαιότητα, όπου εκτυλίσσεται το έπος του Ομήρου. Ο Οδυσσέας ψάχνει να βρει τον δρόμο για την Ιθάκη και την οικογένειά του, μέσα σε σκηνικά που μοιάζουν σχεδόν εξωπραγματικά. Τα περισσότερα, μάλιστα, δεν είναι κατασκευασμένα σκηνικά σε στούντιο του Χόλιγουντ, αλλά πραγματικές τοποθεσίες που μπορεί να επισκεφτεί κάθε ταξιδιώτης. Ακολουθήστε μας σε ένα ταξίδι από την Πελοπόννησο μέχρι την Ισλανδία, στα χνάρια του κινηματογραφικού Οδυσσέα, Ματ Ντέιμον.

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