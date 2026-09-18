Η Ελλάδα στη δίνη του πολικού κυκλώνα: Η πρόγνωση του ECMWF για καταιγίδες, κρύο και... χιόνια
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Η Ελλάδα στη δίνη του πολικού κυκλώνα - Η πρόγνωση του ECMWF για καταιγίδες, κρύο και... χιόνια.
Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη υφίσταται μια ριζική και βίαιη αναδιοργάνωση, η οποία πρόκειται να επηρεάσει άμεσα και με μεγάλη σφοδρότητα τη χώρα μας.
Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF, η Ελλάδα προετοιμάζεται για μια πρωτοφανή για τα δεδομένα του Σεπτεμβρίου κακοκαιρία, η οποία θα προκληθεί από την κάθοδο ενός εξαιρετικού πολικού κυκλώνα.
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