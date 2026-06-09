Τα έχασε οδηγός στη Θεσσαλονίκη: Έβγαλε φίδι ενός μέτρου από το καπό του αυτοκινήτου του (vid)

Φίδι ενός μέτρου εντοπίστηκε στη μηχανή αυτοκινήτου στη Θεσσαλονική.

Με την έλευση των υψηλών θερμοκρασιών, τα φίδια έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους σε χωράφια, πάρκα, ακόμη και σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας ανησυχία στους πολίτες.

Ένα τέτοιο απρόσμενο περιστατικό έζησε ένας οδηγός στην ανατολική πλευρά της πόλης.

Φίδι ενός μέτρου στη μηχανή του αυτοκινήτου του

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (8/6), στη συμβολή των πολυσύχναστων οδών Παπαναστασίου, Κανάρη και Μπότσαρη. Ο οδηγός, τη στιγμή που έβαλε μπροστά τον κινητήρα του οχήματός του για να ξεκινήσει, αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Θορυβημένος, βγήκε έξω για να ελέγξει την κατάσταση και μόλις σήκωσε το καπό, ήρθε αντιμέτωπος με ένα μεγάλο φίδι που είχε τρυπώσει και «φωλιάσει» στο εσωτερικό της μηχανής.

Για τον απεγκλωβισμό του φιδιού επιστρατεύτηκε ειδική λαβίδα. Με προσεκτικές κινήσεις, το ερπετό απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το σημείο και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον, χωρίς να τραυματιστεί το ίδιο ή κάποιος από τους παρευρισκόμενους.

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