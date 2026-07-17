Το αρχαίο θαλάσσιο πλάσμα με τα σαγόνια από «βιο-μέταλλο» που αλλάζει την επιστήμη των υλικών

Επιστήμονες από τη Βιέννη ανακάλυψαν μια εντελώς νέα κατηγορία φυσικών υλικών με πρωτόγνωρες μηχανικές ιδιότητες στα δόντια του θαλάσσιου σκουληκιού.

Ένα μικροσκοπικό θαλάσσιο σκουλήκι που επιβιώνει στα βάθη των ωκεανών από την αρχαιότητα φαίνεται πως κρύβει στο στόμα του το μυστικό για μια επαναστατική κατηγορία υλικών, τα οποία οι επιστήμονες του Αμερικάνικου Ινστιτούτου Φυσικής ονομάζουν πλέον «βιο-μέταλλα».

Αν κάποιος σας ζητούσε να ταξινομήσετε τα σαγόνια του Perinereis cultrifera στην κλασική κατηγοριοποίηση μεταξύ ζώου, φυτού ή ορυκτού, η απάντηση θα σας δυσκόλευε πολύ. Αυτό το αρχαίο θαλάσσιο σκουλήκι, ένα είδος αρπακτικού δακτυλιοσκώληκα που συνεχίζει να ζει και να κυνηγά μέχρι τις μέρες μας, διαθέτει δόντια με εξαιρετικά περίπλοκη δομή.

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