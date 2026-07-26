Το απαλό μαύρο «αγκαλιάζει» το φωτεινό χρυσό

Το Gazzetta διάβασε τα κόμικ «Οι παλιές καραβάνες», «Είμαι ένας έκπτωτος άγγελος». Αμφότερα κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις «Μικρός Ήρως».

Ο τίτλος με παραπλανά και σκέφτομαι Ο εξολοθρευτής άγγελος. Διαβάζω και μου έρχεται ο Μπόγκαρτ, ο Κομφορμίστας και Οι εντιμότατοι φίλοι μου. Μπλέξιμο! Συνεχίζω, αλλάζω σελίδα, και έργο. Εκεί μπλέκομαι με τον Γκοντάρ, το Θεέ μου, τι σου κάναμε! και το Η επέλαση των βαρβάρων. Χάος! Εστιάζω στα χρώματα, σβήνω λόγια, διαλόγους και μένω στις αντανακλάσεις, στις αποχρώσεις, στα συναισθήματα. Το απαλό μαύρο ταξίδι «αγκαλιάζεται» με φωτεινό χρυσό που γελά με την καρδιά του. Αφήνομαι σε αυτή τη γλώσσα και στο ταξίδι μου υπάρχουν κάτι παλιές καραβάνες που χαμογελάνε πονηρά και μια τύπισσα που είναι μοντέλο, ψυχολόγος, ντετέκτιβ, συνομιλητής πεθαμένων, ένας σύγχρονος έκπτωτος άγγελος.

Παίρνω ανάσα και θέλω να ξεμπλέξω το κουβάρι των ιστοριών, των καρέ και των ζωηρών σκίτσων. Οι παρέες μου είναι κοινές και ελάχιστα απομακρυσμένες η μία από την άλλη. Ζουν και δρουν σε ένα κοινό σύμπαν, σε αυτό που λέγεται «η τέχνη του κόμικ». Η μία παρέα σε κάνει να γελάς και να λες πως οι σουρεαλιστές και οι επαναστάτες είχαν δίκιο. Η άλλη επίσης σε κάνει να γελάς και σε οδηγεί στο συμπέρασμα πως στο νουάρ μπορούν να μπουν πολλά χρώματα και αρκετή όμορφη τρέλα. Αράζεις στην τελευταία τελεία και σημειώνεις (για να μην ξεχάσεις): «Οι παλιές καραβάνες» και «Είμαι ένας έκπτωτος άγγελος», δύο κόμικ άλμπουμ από τις εκδόσεις «Μικρός Ήρως».

Μια κοινωνική κωμωδία με νότες ταξικής πάλης



Ας ξεδιαλύνουμε τα πράγματα γιατί έχει και ζέστη και τα τσιμέντα καίνε και η θάλασσα είναι μόνο σε ζωγραφιά. Λοιπόν, το πρώτο κόμικ είναι το «Οι παλιές καραβάνες» και έχει τον υπότιτλο «Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί». Το χιούμορ, η σάτιρα και η ανατρεπτική, ταξική, διάθεση συνθέτουν τον πυρήνα αυτού του έργου. Τρεις ηλικιωμένοι (όχι γέροι παρακαλώ), ο Πιερό, ο Μιμίλ και ο Αντουάν, επιβεβαιώνουν ότι η ηλικία είναι ένας αριθμός και είναι η καρδιά, η διάθεση και το πνεύμα που δίνουν νόημα στη ζωή.

Οι τρεις τους δεν σταματάνε να αντιστέκονται στο αστικό σύστημα εξουσίας, στον καπιταλισμό. Η ζωή θα τα φέρει έτσι που θα πρέπει να δώσουν μία ακόμα μάχη, έναν αγώνα που θα ενώσει τους φίλους, τα εγγόνια, τις γυναίκες που χάθηκαν και την ταξική συνείδηση-μνήμη. Το αναρχικό πνεύμα, εύθυμη διάθεση και η συγκίνηση της ιστορίας θα σας κερδίσουν και θα σας κάνουν να περιμένετε το επόμενο τεύχος της σειράς. Και όπως γράφει το δελτίο Τύπου: Οι Παλιές Καραβάνες είναι μια κοινωνική κωμωδία με νότες ταξικής πάλης και σύγκρουσης γενεών. Οι πρωταγωνιστές είναι άνθρωποι της γενιάς του γαλλικού Μάη του 68, που στα νιάτα τους αντιστάθηκαν, αλλά στη συνέχεια έσκυψαν το κεφάλι. Ήρθε η ώρα όμως να τα πάρουν όλα πίσω.

Στο πρώτο τεύχος της σειράς, βρισκόμαστε σε ένα φρενήρες road trip, όπου ο Αντουάν θα προσπαθήσει να αποδείξει ότι δεν υπάρχει κατάλληλη ηλικία για να διαπράξει κανείς ένα έγκλημα πάθους. Το κόμικς φαινόμενο στην Γαλλία που μέχρι σήμερα μετράει 8 τεύχη και έχει μεταφερθεί και στον κινηματογράφο με δύο γαλλικές παραγωγές, έρχεται και στη χώρα μας.

Εύα Ρόχας, η ψυχίατρος που σε κάνει ό,τι θέλει



Πάμε και στο δεύτερο κόμικ, το «Είμαι ένας έκπτωτος άγγελος». Η συνοδευτική φράση εξηγεί ότι εδώ έχουμε ένα αστυνομικό θρίλερ στη Βαρκελώνη. Και ενώ ετοιμάζεσαι για κάτι πολύ σκοτεινό -και είναι-, για κάτι πολύ σοβαρό -και είναι-, για κάτι που συνομιλεί με την παράδοση του νουάρ, λογοτεχνικά-κινηματογραφικά, και είναι και μοντέρνο, η πρωταγωνίστριά του παίρνει τον έλεγχο και σαν σίφουνας σε κάνει ό,τι θέλει. Και είναι ωραίο! Εύα Ρόχας, η ψυχίατρος που «ακούει φωνές» επιστρέφει σε ένα νέο μυστήριο με ένα σταρ του ποδοσφαίρου και μια συμμορία νεοναζί! Αυτή η ακαταμάχητη ηρωίδα επιβάλλεται με την προσωπικότητά της, με την «τρέλα» της και ανατρέπει συμβάσεις, διαλύει σοβαροφάνεια και υπερασπίζεται, βοηθά, τους καταπιεσμένους ψυχικά και αυτούς που είναι στο περιθώριο και απειλούνται από εγκληματίες, εν προκειμένω γυναίκες που κάνουν πεζοδρόμιο. Το δελτίο Τύπου αναφέρει: Λίγο καιρό μετά το Είμαι η Σιωπή τους, ο Jordi Lafebre συναντά ξανά την ηρωίδα του, τόσο εκκεντρική όσο και φανταστική, την οποία βυθίζει όλο και περισσότερο στο ισπανικό αστικό τοπίο. Αυτή τη φορά πιάνοντας το ποδοσφαιρικό περιβάλλον της πόλης, αλλά και την άνοδο της ακροδεξιάς όσο και του υπόκοσμου της Βαρκελώνης. Μεταξύ κωμωδίας, ισπανικού αστυνομικού μυθιστορήματος, κοινωνικού δράματος, φεμινιστικού έργου και ενός σχολίου για τις ψυχικές ασθένειες, το Είμαι Ένας Έκπτωτος Άγγελος επικυρώνει την Εύα Ρόχας ως την νέα αγαπημένη μας ηρωίδα των γαλλοβελγικών κόμικς και τον Jordi Lafebre ως ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα ταλέντα της Ένατης Τέχνης.

INFO

«Οι παλιές καραβάνες»

1.Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί

Σενάριο: Wilfrid Lupano | Σχέδιο: Paul Cauuet

Μετάφραση: Γιώργος Καράμπελας

Σελίδες: 60 | Σχήμα: 21 Χ 28 εκ. | Χρώμα: Έγχρωμο

Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μικρός Ήρως

«Είμαι ένας έκπτωτος άγγελος»

Ένα αστυνομικό θρίλερ στη Βαρκελώνη

Σενάριο – σχέδιο: Jordi Lafebre

Μετάφραση: Τατιάνα Ραπακούλια

Σελίδες: 116 | Σχήμα: 21 Χ 28 εκ. | Χρώμα: Έγχρωμο

Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μικρός Ήρως

