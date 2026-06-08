Θαμμένη για αιώνες: Η τεχνολογία ανακάλυψε την αιγυπτιακή πόλη Ιμέτ με σπίτια-«ουρανοξύστες»

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μέσω δορυφορικών εικόνων την αρχαία πόλη Ιμέτ στο Δέλτα του Νείλου, φέρνοντας στο φως σπάνιες πολυώροφες κατοικίες και ιερούς δρόμους.

Πόλη που είχε χαθεί για αιώνες επανήλθε στον χάρτη χάρη στην τεχνολογία. Χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης, αρχαιολόγοι εντόπισαν την αιγυπτιακή πόλη Ιμέτ, θαμμένη στο ανατολικό Δέλτα του Νείλου, αποκαλύπτοντας έναν οικισμό 2.400 ετών.

Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε από κοινή αιγυπτιο-βρετανική αποστολή του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, υπό τη διεύθυνση του αιγυπτιολόγου Νίκι Νίλσεν. Οι ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν στην αρχαιολογική θέση Τελ ελ Φαράιν.

Πώς ο δορυφόρος αποκάλυψε την πόλη;

Η αφετηρία της ανακάλυψης δεν ήταν το έδαφος, αλλά ο ουρανός. Πριν ξεκινήσει η ανασκαφή, η ομάδα χρησιμοποίησε τεχνικές τηλεπισκόπησης για να εντοπίσει συγκεντρώσεις αρχαίων πλίνθων κάτω από την επιφάνεια, οι οποίες καθοδήγησαν με ακρίβεια τις σκαπάνες.

Αν και η Ιμέτ ήταν γνωστή στις πηγές, η αστική της ζωή είχε εξαφανιστεί κάτω από καλλιέργειες και σύγχρονα χωριά. Σε αντίθεση με τους πέτρινους ναούς της ερήμου, οι πόλεις του Δέλτα χτίζονταν από λάσπη και έδιναν την αίσθηση ότι διαλύονται στο τοπίο.

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα άλλαξε τα δεδομένα για την αρχαία αρχιτεκτονική. Οι ερευνητές βρήκαν «σπίτια-πύργους», δηλαδή πολυώροφα κτίρια με εξαιρετικά παχύς τοίχους. Οι κάτοικοι της Ιμέτ έχτιζαν προς τα πάνω και όχι προς τα έξω λόγω έλλειψης χώρου στην πεδιάδα.

Αυτή η κάθετη δόμηση επέτρεπε στις οικογένειες να ζουν κοντά στις περιοχές παραγωγής τροφίμων. Σύμφωνα με τον Dr. Νίλσεν, αυτά τα ψηλά σπίτια αποτελούν σπάνιο εύρημα για την Αίγυπτο, δείχνοντας ότι η Ιμέτ ήταν μια πυκνοκατοικημένη και ευημερούσα πόλη.

Ο ιερός δρόμος και η καθημερινότητα

Η θρησκεία ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του αστικού ιστού. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν τελετουργικό δρόμο συνδεδεμένο με τη λατρεία της θεάς-κόμπρας Ουατζέτ. Ωστόσο, η περιοχή άλλαξε κατά την Πτολεμαϊκή περίοδο, μετά την κατάκτηση της Αιγύπτου από τον Μέγα Αλέξανδρο, όταν χτίστηκε ένα μεγάλο κτίριο πάνω στον αρχαίο λατρευτικό δρόμο.

Παράλληλα, βρέθηκαν στοιχεία για επεξεργασία σιτηρών, αποθήκες και στάβλους. Η καθημερινότητα των απλών ανθρώπων ήρθε στο φως και μέσα από μικρά αντικείμενα, όπως ένα πράσινο φυλακτό ουσάμπτι της 26ης δυναστείας, μια πέτρινη στήλη που απεικονίζει τον θεό-παιδί Αρποκράτη πάνω σε κροκόδειλους, καθώς και ένα χάλκινο σείστρο με τις κεφαλές της θεάς Αθώρ.

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