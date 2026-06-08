Αντίδοτο στον καύσωνα: Τούβλο ικανό να ρίξει τη θερμοκρασία των πόλεων έως και 9°C

Δύο Ελβετοί σχεδιαστές δημιούργησαν μια καινοτόμο οικολογική κατασκευή που μειώνει τη θερμοκρασία στους δρόμους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι καύσωνες γίνονται όλο και πιο συχνοί και έντονοι σε πολυάριθμες πόλεις του κόσμου. Η άσφαλτος, το σκυρόδεμα και οι σκούρες επιφάνειες απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της ημέρας και την απελευθερώνουν αργά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα φαινόμενο γνωστό ως «αστική θερμική νησίδα» που εκτοξεύει τις θερμοκρασίες στα αστικά περιβάλλοντα.

Απέναντι σε αυτή την πρόκληση, δύο νεαροί Ελβετοί σχεδιαστές ανέπτυξαν μια λύση που θα μπορούσε να βοηθήσει στην καταπολέμηση της ζέστης με βιώσιμο τρόπο. Πρόκειται για το Blocº, μια σπονδυλωτή δομή κατασκευασμένη από τερακότα μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης, η οποία είναι ικανή να ψύχει τον αέρα χρησιμοποιώντας αποκλειστικά νερό και ηλιακή ενέργεια.

Πώς λειτουργεί το Blocº: Μείωση τη θερμοκρασίας κατά 9 βαθμών Κελσίου

Το έργο δημιουργήθηκε από τους Άντριν Στόκερ και Λουκ Σβάιτσερ στο πλαίσιο των σπουδών τους στο βιομηχανικό σχέδιο στο Πανεπιστήμιο Τεχνών της Ζυρίχης. Στόχος τους δεν ήταν να κατασκευάσουν ένα νέο σύστημα κλιματισμού, αλλά να επανεξετάσουν πώς τα έπιπλα αστικού χώρου μπορούν να συμβάλουν στο να γίνουν οι πόλεις πιο βιώσιμες κατά τη διάρκεια επεισοδίων ακραίας ζέστης.

Η λειτουργία του Blocº βασίζεται σε μια φυσική αρχή τόσο απλή όσο και αποτελεσματική, την εξάτμιση του νερού. Η τερακότα είναι ένα πορώδες υλικό που απορροφά και συγκρατεί την υγρασία. Όταν ο θερμός αέρας διέρχεται μέσα από την υγρή δομή, μέρος του νερού εξατμίζεται και απορροφά τη θερμότητα από το περιβάλλον, δημιουργώντας ένα ψυκτικό αποτέλεσμα παρόμοιο με εκείνο των παραδοσιακών ψυκτών εξάτμισης.

Σύμφωνα με τους σχεδιαστές, το σύστημα μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος έως και 9 βαθμούς Κελσίου, υπό συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες. Επιπλέον, κάθε μονάδα ενσωματώνει μικρούς ανεμιστήρες που τροφοδοτούνται με ηλιακή ενέργεια, οι οποίοι ευνοούν την κυκλοφορία του αέρα μέσω της κεραμικής δομής. Ο σχεδιασμός επιτρέπει επίσης τη συλλογή του νερού της βροχής για επαναχρησιμοποίηση στη διαδικασία ψύξης.

Τοποθέτηση σε συγκεκριμένα μέρη και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Οι δημιουργοί φαντάζονται την εγκατάστασή του σε μέρη ιδιαίτερα εκτεθειμένα στη ζέστη, όπως στάσεις λεωφορείων, πλατείες, σχολικές αυλές ή πεζοδρόμους όπου χιλιάδες άνθρωποι περνούν μέρος της ημέρας τους.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα κλιματισμού, το Blocº δεν χρησιμοποιεί ψυκτικά αέρια ούτε εξαρτάται από το ηλεκτρικό δίκτυο. Η λειτουργία του βασίζεται σε φυσικά υλικά και σε παθητικές τεχνικές ψύξης εμπνευσμένες από αρχαίες κατασκευές από λάσπη, πύργους ανέμου και άλλα παραδοσιακά συστήματα που χρησιμοποιούνταν για αιώνες σε θερμά κλίματα.

Αν και βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο, οι υπεύθυνοι του έργου ελπίζουν να δοκιμάσουν σύντομα πρωτότυπα σε πραγματική κλίμακα σε αστικά περιβάλλοντα. Ο στόχος είναι να ελεγχθεί πώς ανταποκρίνεται η τεχνολογία απέναντι σε παράγοντες όπως ο άνεμος, η υγρασία, η εντατική χρήση ή η φθορά που είναι χαρακτηριστική για τους δημόσιους χώρους.

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