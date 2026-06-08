70.000 άνθρωποι θα γεμίσουν σήμερα το Μπερναμπέου, αλλά όχι για τη Ρεάλ Μαδρίτης

Το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενήσει μία από τις πιο μαζικές εκδηλώσεις της παπικής επίσκεψης στην Ισπανία.

Το Σαντιάγκο Μπερναμπέου, το γήπεδο που ζει και αναπνέει για να φιλοξενεί τα μεγάλα βράδια της Ρεάλ Μαδρίτης, ετοιμάζεται αυτή τη φορά για κάτι εντελώς διαφορετικό. Σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, το εμβληματικό στάδιο της ισπανικής πρωτεύουσας θα μετατραπεί σε έναν τεράστιο χώρο θρησκευτικής συνάντησης, καθώς θα φιλοξενήσει την εκδήλωση του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ με τη διοικητική κοινότητα της Μαδρίτης.

Η εικόνα δεν θα θυμίζει σε τίποτα ποδοσφαιρικό αγώνα, καθώς το γήπεδο αυτή τη φορά θα είναι... πραγματική εκκλησία. Στην είσοδο του γηπέδου έχει τοποθετηθεί μεγάλο πανό με μήνυμα καλωσορίσματος προς τον Ποντίφικα, ενώ στο εσωτερικό του σταδίου γίνονται οι τελευταίες εργασίες για τη δημιουργία μιας μεγάλης σκηνής. Από εκεί ο Πάπας θα απευθυνθεί στους δεκάδες χιλιάδες πιστούς που αναμένεται να γεμίσουν τις εξέδρες και τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Ένα γήπεδο, μια τελετή και χιλιάδες πιστοί

Οι γιγαντοοθόνες του Μπερναμπέου θα προσαρμοστούν στις ανάγκες της εκδήλωσης, ώστε οι παρευρισκόμενοι να μπορούν να παρακολουθούν κάθε στιγμή της τελετής. Για το γήπεδο της Ρεάλ, η βραδιά έχει και ιστορικό βάρος, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που φιλοξενεί παπική εκδήλωση. Το 1982, ο Ιωάννης Παύλος Β’ είχε συναντηθεί εκεί με χιλιάδες νέους, κατά την πρώτη αποστολική επίσκεψή του στην Ισπανία.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αρκετές ώρες πριν από την άφιξη του Πάπα. Αν και ο Λέων ΙΔ’ αναμένεται να φτάσει στο Μπερναμπέου γύρω στις 19:00, η εκδήλωση θα αρχίσει νωρίτερα, με δράσεις, παρουσιάσεις και παρεμβάσεις που θα δώσουν τον τόνο πριν από το βασικό μέρος της βραδιάς. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα παρουσιαστεί το έργο ενοριών, κινημάτων και κοινοτήτων που ανήκουν στην Εκκλησία της Μαδρίτης.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της ημέρας θα έρθει λίγο πριν από την άφιξη του Πάπα. Οι μορφές της Παναγίας της Αλμουδένα και του Χριστού του Μεδιναθέλι θα μεταφερθούν στον αγωνιστικό χώρο, σε μια πομπή με έντονο συμβολισμό για τη Μαδρίτη.

Η εκδήλωση δεν θα έχει μόνο θρησκευτικό χαρακτήρα. Θα περιλαμβάνει και μουσικό, καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με παρουσιαστές τους Christian Gálvez και Patricia Pardo και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων οι Íñigo Quintero, David Bustamante, Jorge Blass, Diana Navarro και Daniel Diges. Στη σκηνή θα βρεθεί και μια μεγάλη χορωδία περίπου 1.000 φωνών, με εκατοντάδες παιδιά, μουσικούς και χορευτές.

Πριν φτάσει στο Μπερναμπέου, ο Πάπας θα επισκεφθεί τον Καθεδρικό Ναό της Santa María la Real de la Almudena, όπου θα προσευχηθεί μπροστά στην προστάτιδα της πόλης. Στη συνέχεια θα κινηθεί προς το γήπεδο μέσα από κεντρικούς δρόμους της Μαδρίτης, σε μια διαδρομή που αναμένεται να παρακολουθήσουν χιλιάδες πιστοί.

Μέσα στο στάδιο, ο Λέων ΙΔ’ θα μετακινηθεί με ένα ειδικά προσαρμοσμένο ηλεκτρικό όχημα τύπου golf car, αντί για το κλασικό παπικό όχημα.

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