Ανασχηματισμός: Ανακοινώθηκαν οι αλλαγές – Τα 4 νέα πρόσωπα της κυβέρνησης

Περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης, με τέσσερα νέα πρόσωπα σε υπουργικές θέσεις.

Ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρά σε στοχευμένες παρεμβάσεις και όχι σε έναν εκτεταμένο ανασχηματισμό. Οι ανακοινώσεις έγιναν από τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος παραμένει στη θέση του.

Η βασική αλλαγή αφορά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπου αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας. Πρόκειται για μία τοποθέτηση σε ένα χαρτοφυλάκιο με αυξημένο πολιτικό βάρος, καθώς οι μεταφορές και ειδικά ο σιδηρόδρομος παραμένουν στην πρώτη γραμμή των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.

Τα νέα πρόσωπα στο κυβερνητικό σχήμα

Παράλληλα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αρμοδιότητα τη Φορολογική Πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η συγκεκριμένη θέση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή της φορολογικής ατζέντας της κυβέρνησης και τις παρεμβάσεις που θα ακολουθήσουν στο οικονομικό πεδίο.

Στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετείται ως υφυπουργός η Μαριλένα Σούκουλη, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.

Οι αλλαγές είναι περιορισμένες, αλλά έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να κλείσει εκκρεμότητες και να ενισχύσει συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια. Δεν πρόκειται για συνολικό ανακάτεμα της κυβερνητικής τράπουλας, αλλά για κινήσεις που καλύπτουν κενά και αναδιατάσσουν επιμέρους ρόλους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι ο Παύλος Μαρινάκης παραμένει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, παρά τα σενάρια που είχαν προηγηθεί. Η παραμονή του δείχνει ότι το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης δεν αλλάζει κορμό, την ώρα που οι μετακινήσεις περιορίζονται σε συγκεκριμένα υπουργεία.

Η ορκωμοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

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