Το τηλεφώνημα πριν την παραίτηση Φάμελλου, η έξαλλη Δούρου και η κουμπούρα του Ερντογάν

Ο Μαξιμιλιανός για ένα τηλεφώνημα πριν την παραίτηση Φάμελλου και για την κουμπούρα - δώρο του Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ.

Με αφορμή τη χθεσινή (09/07) κηδεία της Βάγιας Νέστορα, να σας πω ότι η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα που επέστρεψε χθες στο νοσοκομείο Παπανικολάου και θα μείνει μέσα για μερικές μέρες ακόμα, το επόμενο διάστημα θα κάνει και μία συζήτηση για το πολιτικό της μέλλον.

Καταλαβαίνω ότι η κυρίαρχη τάση είναι να παραμείνει στην Α' Θεσσαλονίκης, εφόσον και η ίδια το επιθυμεί. Έχει γίνει και μια συζήτηση για την προοπτική να περιληφθεί στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο Επικρατείας ως ένα πρόσωπο με ισχυρό συμβολισμό, όμως αυτή μέχρι πρότινος ήταν θεωρητική και βεβαίως η απόφαση είναι αποκλειστικά δική της.

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