ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πολάκης επιστρέφει, η στήριξη στον Τσίπρα ακυρώνεται και ανοίγει η κούρσα διαδοχής

Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην Κ.Ο., ακύρωσε την προηγούμενη στήριξη και ξεκινά εκλογική προετοιμασία.

Η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, η αλλαγή στάσης στο θέμα της πολιτικής στήριξης του κόμματος Τσίπρα και η έναρξη προετοιμασίας για τις επόμενες εκλογές ήταν οι βασικές αποφάσεις της έκτακτης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου, με την ηγετική ομάδα του κόμματος να επιδιώκει την επαναφορά της κομματικής λειτουργίας και τον καθορισμό της επόμενης πολιτικής στρατηγικής.

Επιστρέφει ο Παύλος Πολάκης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα

Η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, κρίνοντας ότι υπάρχει πολιτική ανάγκη για την επιστροφή του. Ο βουλευτής βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των εσωκομματικών εξελίξεων, καθώς αναμένεται να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος, μαζί με άλλα πρόσωπα που εξετάζουν τη συμμετοχή τους στην κούρσα διαδοχής.

Η Κεντρική Επιτροπή έκρινε ότι η απόφαση της 6ης Ιουνίου για πολιτική στήριξη άλλου κόμματος έχει καταστεί ανενεργή, μετά και τις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών και του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Με βάση αυτή την εξέλιξη, ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά στην αυτόνομη προετοιμασία του για τις επόμενες εκλογές και αναζητά πιθανές εκλογικές συνεργασίες με πρόσωπα και δυνάμεις που μπορούν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.

Νέος οδικός χάρτης για το κόμμα

Παράλληλα, αποφασίστηκε η συνέχιση των εργασιών της Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου, ενώ ζητήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία να καταθέσει τον οδικό χάρτη για την εκλογική προετοιμασία του κόμματος. Οι αποφάσεις έρχονται σε μια περίοδο έντονων εσωκομματικών διεργασιών, με τον ΣΥΡΙΖΑ να αναζητά τη νέα του κατεύθυνση και τα πρόσωπα που θα πρωταγωνιστήσουν στην επόμενη ημέρα.

Στη συνεδρίαση, ο Νίκος Παππάς άσκησε κριτική στη στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα για τις πολιτικές συνεργασίες, υποστηρίζοντας ότι αυτές δεν μπορούν να βασίζονται σε προσωπικές διαπραγματεύσεις αλλά σε συλλογικές αποφάσεις και πολιτικές συμφωνίες. Η τοποθέτηση αυτή αποτυπώνει τη διαφορετική προσέγγιση που υπάρχει στο εσωτερικό του κόμματος για την επόμενη πολιτική του πορεία.

Πολάκης και Δούρου οι βασικοί διεκδικητές για την ηγεσία

Στο επίκεντρο των εσωκομματικών εξελίξεων βρίσκονται ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρουοι οποίοι εμφανίζονται , σύμφωνα με το protothema.gr, ως οι δύο βασικοί διεκδικητές για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, το μοντέλο συλλογικής ηγεσίας που συζητείται στο κόμμα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κατανομής διαφορετικών ρόλων σε μια προσπάθεια συμβιβασμού.

Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε σε κλίμα έντασης, με τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, που εκτελεί χρέη προεδρεύοντος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, να προτείνει την αναβολή των εργασιών για μία εβδομάδα. Η πρότασή του είχε στόχο να προηγηθεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και να αποφευχθεί η περαιτέρω εσωκομματική σύγκρουση, ωστόσο τελικά δεν υιοθετήθηκε.

Περιορισμένη συμμετοχή στη συνεδρίαση

Η εικόνα της συνεδρίασης, με αρκετά μέλη να συμμετέχουν μέσω διαδικτυακής σύνδεσης και περιορισμένη παρουσία στην αίθουσα, αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθεια ανασύνταξής του. Η πλευρά που στήριξε τη συνεδρίαση κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη απαρτία, ωστόσο οι εσωκομματικές ισορροπίες αναμένεται να φανούν πιο καθαρά στη διαδικασία εκλογής νέου προέδρου.

Εκτός από τους Παύλο Πολάκη, Ρένα Δούρου και Νίκο Παππά, στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι βουλευτές Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Γιώργος Παπαηλιού, Έλενα Ακρίτα και Γιάννης Αμανατίδης, καθώς και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης.Τα συγκεκριμένα στελέχη αναμένεται να αποτελέσουν μέρος του κοινοβουλευτικού πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόμμα βρίσκεται αντιμέτωπο με νέες εσωτερικές ανακατατάξεις.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ