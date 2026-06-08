Καταδίωξη τρόμου στις ΗΠΑ: Βρέφος 4 μηνών εκσφενδονίστηκε από αυτοκίνητο σε καταδίωξη με 160 χλμ/ώρα (vid)

Ο 28χρονος οδηγός προσπάθησε να ξεφύγει από την αστυνομία, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο είχε τέσσερα μικρά παιδιά.

Σοκαριστικές εικόνες καταγράφηκαν στο Αρκάνσας των ΗΠΑ, όταν καταδίωξη της αστυνομίας κατέληξε σε σφοδρό τροχαίο, με ένα βρέφος μόλις 4 μηνών να εκσφενδονίζεται από το αυτοκίνητο και να προσγειώνεται στο γρασίδι, λίγα μέτρα μακριά από το αναποδογυρισμένο όχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Μαΐου στην πόλη Κάμντεν, όταν αστυνομικός επιχείρησε να σταματήσει ένα Toyota Highlander του 2012 για τροχαία παράβαση. Ο οδηγός, ο 28χρονος Tyrice Fletcher, αντί να σταματήσει, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει.

Καταδίωξη, ανατροπή και ένα μωρό στο γρασίδι

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Αρκάνσας, οι αστυνομικοί δεν γνώριζαν ότι μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχαν παιδιά. Η καταδίωξη συνεχίστηκε σε επαρχιακό δρόμο, με το όχημα να φτάνει ταχύτητες 160 χλμ/ώρα.

Λίγο αργότερα, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο σε στροφή, βγήκε από τον δρόμο, πέρασε μέσα από αυλή, χτύπησε σε στύλο και το αυτοκίνητο ανατράπηκε. Τότε αποκαλύφθηκε και το πιο σοκαριστικό κομμάτι της υπόθεσης: μέσα στο όχημα βρίσκονταν τέσσερα παιδιά κάτω των 6 ετών.

Το βρέφος των 4 μηνών, που σύμφωνα με τις αρχές δεν ήταν δεμένο σε παιδικό κάθισμα, πετάχτηκε έξω από το αυτοκίνητο. Στο βίντεο από την κάμερα της αστυνομίας φαίνεται ένας αστυνομικός να το εντοπίζει στο γρασίδι, κοντά στο κατεστραμμένο όχημα και σε ηλεκτροφόρα καλώδια, και να το παίρνει αμέσως στην αγκαλιά του για να το μεταφέρει σε ασφαλές σημείο.

Οι αστυνομικοί στη συνέχεια απεγκλώβισαν και τα άλλα τρία παιδιά από το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, όλα μεταφέρθηκαν στο ιατρικό κέντρο της περιοχής με ελαφρά τραύματα. Η μητέρα τους ενημερώθηκε και έφτασε στο νοσοκομείο.

Κατά την έρευνα στο όχημα, οι αρχές εντόπισαν όπλο με αλλοιωμένο σειριακό αριθμό και ποσότητα μαριχουάνας. Ο 28χρονος συνελήφθη και αντιμετωπίζει σειρά κατηγοριών, ανάμεσά τους φυγή από την αστυνομία, έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, οπλοκατοχή, κατοχή ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση χωρίς δίπλωμα και μη χρήση παιδικών καθισμάτων.

Η Αστυνομία του Αρκάνσας υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν για να σταματήσουν μια επικίνδυνη καταδίωξη και τόνισε πως ο οδηγός θα μπορούσε να είχε σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή.

Το βίντεο, πάντως, προκάλεσε μεγάλη συζήτηση στις ΗΠΑ για τις αστυνομικές καταδιώξεις, ειδικά όταν ξεκινούν από τροχαίες παραβάσεις και καταλήγουν να θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπους που δεν έχουν καμία ευθύνη.

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