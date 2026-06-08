Καβγάς στα Χανιά: Την χτύπησε με πατερίτσα, τον χτύπησε με μαχαίρι στο κεφάλι και κατέληξαν στο Τμήμα

Ένα ζευγάρι στα Χανιά κατέληξε στο νοσοκομείο και στη συνέχεια με χειροπέδες, μετά από άγριο επεισόδιο σε χωριό του Δήμου Πλατανιά.

Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχόλησε τις αρχές στα Χανιά, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστές έναν 58χρονο και μία 70χρονη, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον κατά τη διάρκεια έντονου καβγά.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε χωριό του Δήμου Πλατανιά, όταν το ζευγάρι άρχισε να λογομαχεί για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η ένταση δεν άργησε να ξεφύγει και η κατάσταση πήρε βίαιη τροπή.

Από τον καβγά στις χειροπέδες

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 58χρονος φέρεται να χτύπησε την 70χρονη με την πατερίτσα του. Εκείνη, στη συνέχεια, φέρεται να άρπαξε μαχαίρι και να τον χτύπησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματά τους ήταν επιπόλαια. Αμέσως μετά, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή τους, καθώς το περιστατικό αντιμετωπίστηκε ως επεισόδιο αμοιβαίας βίας.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν απασχολεί για πρώτη φορά τις αρχές, καθώς φέρεται να έχει εμπλακεί και στο παρελθόν σε βίαια επεισόδια. Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας, ενώ αναμένεται να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

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