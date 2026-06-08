Ο Ζελένσκι έστειλε μήνυμα στον Πούτιν μέσω Αμπράμοβιτς: Η απάντηση της Μόσχας

Ο πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι βρέθηκε ξανά στο παρασκήνιο του πολέμου, μεταφέροντας μήνυμα του Κιέβου προς τη Μόσχα.

Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς έχει αποχωρήσει εδώ και καιρό από τα του ποδοσφαίρου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο προσκήνιο. Το όνομά του, όμως, δεν έχει χαθεί από τα μεγάλα διεθνή παρασκήνια. Σύμφωνα με τους Financial Times, ο πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι επιστρατεύτηκε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως ανεπίσημος δίαυλος επικοινωνίας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια προσπάθεια να ανοίξει ο δρόμος για απευθείας συνομιλίες.

Η συνάντηση έγινε στο Κίεβο τον Μάιο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Ουκρανός πρόεδρος φέρεται να ζήτησε από τον Αμπράμοβιτς να μεταφέρει στο Κρεμλίνο ότι η ουκρανική ηγεσία είναι έτοιμη για μια απευθείας συνάντηση με τον Πούτιν. Θα ήταν η πρώτη διμερής επαφή των δύο ηγετών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Ένας παλιός γνώριμος του παρασκηνίου

Η επιλογή του Αμπράμοβιτς δεν ήταν τυχαία. Παρότι βρίσκεται υπό διεθνείς κυρώσεις και έχει απομακρυνθεί από τη δημόσια ζωή, εξακολουθεί να θεωρείται ένας από τους λίγους Ρώσους επιχειρηματίες που μπορούν να διατηρούν επαφές και με τις δύο πλευρές. Είχε άλλωστε εμφανιστεί και στις πρώτες διαπραγματεύσεις Ρωσίας και Ουκρανίας το 2022, ενώ είχε συνδεθεί και με παρασκηνιακές προσπάθειες για συμφωνίες ανταλλαγών και ανθρωπιστικού χαρακτήρα.

Αυτή τη φορά, όμως, η αποστολή δεν είχε αποτέλεσμα. Το μήνυμα του Κιέβου ήταν ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να συζητήσει μια κατάπαυση του πυρός και να εξετάσει απευθείας πολιτική επαφή. Η απάντηση από τη Μόσχα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ήταν ψυχρή. Ο Πούτιν δεν έδειξε διάθεση να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, επιμένοντας ότι μια τέτοια επαφή θα είχε νόημα μόνο αν η Ουκρανία σταματούσε την αντίστασή της στο πεδίο.

Το Κίεβο ήθελε να δείξει ότι δεν απορρίπτει τη διπλωματία, ειδικά σε μια περίοδο που η διεθνής προσοχή μοιράζεται σε πολλά μέτωπα. Παράλληλα, η ουκρανική πλευρά θεωρεί ότι η αντοχή της στο πεδίο και η επιβράδυνση της ρωσικής προέλασης μπορούν να ενισχύσουν την πίεση για μια άμεση εκεχειρία.

Ο Αμπράμοβιτς, από την πλευρά του, δεν εμφανίζεται να είχε επίσημη ιδιότητα. Περισσότερο λειτούργησε ως αγγελιοφόρος, ένας άνθρωπος που μπορεί να μιλήσει με πρόσωπα τα οποία δύσκολα κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είχε τη δύναμη να αλλάξει την πορεία του πολέμου.

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