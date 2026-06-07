Ο γίγαντας των κινέζικων ορυχείων: Ζυγίζει 700 τόνους, έχει 3.400 ίππους και σηκώνει 50 κυβικά μονομιάς

Το XCMG XE7000 έχει μήκος 23,5 μέτρα, ζυγίζει όσο εκατοντάδες αυτοκίνητα και μπορεί να σηκώσει δεκάδες τόνους με μία κίνηση.

Υπάρχουν μηχανήματα που τα λες «θηρία» και υπάρχουν μηχανήματα που απλώς αλλάζουν την κλίμακα. Το XCMG XE7000 ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Είναι ένας υδραυλικός εκσκαφέας που κατασκευάστηκε στην Κίνα για τα μεγάλα ανοιχτά ορυχεία, εκεί όπου το χώμα, τα πετρώματα και το μετάλλευμα δεν μετριούνται σε κυβικά, αλλά σε χιλιάδες τόνους.

Το μηχάνημα παρουσιάστηκε το 2018 από την XCMG και θεωρείται ο μεγαλύτερος εκσκαφέας που έχει κατασκευαστεί στην Κίνα. Δεν είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο, αφού υπάρχουν ακόμη βαρύτερα μοντέλα από άλλες χώρες, όμως για την κινεζική βιομηχανία ήταν ένα ξεκάθαρο βήμα προς την κορυφή της βαριάς μηχανολογίας.

Ένα θηρίο με δύο κινητήρες

Οι διαστάσεις του αρκούν για να καταλάβει κανείς για τι μέγεθος μιλάμε. Το XE7000 έχει μήκος 23,5 μέτρα και βάρος περίπου 700 τόνους, δηλαδή όσο εκατοντάδες επιβατικά αυτοκίνητα μαζί. Για να κινηθεί και να δουλέψει, χρησιμοποιεί δύο κινητήρες των 1.700 ίππων, με συνολική ισχύ περίπου 3.400 ίππων.

Ο τεράστιος βραχίονας και ο κάδος του μπορούν να σηκώσουν δεκάδες τόνους υλικού κάθε φορά, με χωρητικότητα που φτάνει έως και τα 50 κυβικά μέτρα, ανάλογα με τη διαμόρφωση. Σε ένα ορυχείο, αυτό σημαίνει λιγότερες κινήσεις, ταχύτερη φόρτωση και τεράστια παραγωγικότητα.

Το XE7000 είναι φτιαγμένο για σκληρό περιβάλλον. Οι ερπύστριες, τα υδραυλικά συστήματα, οι σωληνώσεις υψηλής πίεσης και οι μηχανισμοί του έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν συνεχόμενη καταπόνηση. Σε τέτοια μηχανήματα, ακόμη και μια μικρή βλάβη μπορεί να σταματήσει ολόκληρη γραμμή παραγωγής, γι’ αυτό διαθέτει συστήματα παρακολούθησης, διάγνωσης, λίπανσης και πυρόσβεσης.

Ακόμη και η συντήρηση θυμίζει μικρό εργοστάσιο. Το μέγεθος του εκσκαφέα επιτρέπει σε τεχνικούς να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμα σημεία στο εσωτερικό του, ώστε να ελέγχουν κινητήρες, δεξαμενές, υδραυλικά και ηλεκτρονικά συστήματα χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος.

Το πιο ενδιαφέρον όμως δεν είναι μόνο ότι η Κίνα έφτιαξε έναν εκσκαφέα 700 τόνων. Είναι ότι με το XE7000 έδειξε πως δεν θέλει πια να αγοράζει τέτοιους βιομηχανικούς γίγαντες από άλλους. Θέλει να τους σχεδιάζει, να τους κατασκευάζει και να τους εξάγει ως απόδειξη τεχνολογικής ισχύος.

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