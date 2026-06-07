Παράτησε τη δουλειά του στα 27 και έστησε στο Τέξας «ράντσο» με 550 τηλεσκόπια

Πελάτες από όλο τον κόσμο ελέγχουν τηλεσκόπια στο Τέξας και φωτογραφίζουν γαλαξίες χωρίς να φύγουν από το σπίτι.

Ο Bray Falls είχε μια κανονική δουλειά μηχανικού στην αεροδιαστημική βιομηχανία. Σήμερα, στα 27 του, ζει σε ένα τροχόσπιτο στη μέση του Τέξας και διαχειρίζεται ένα από τα πιο παράξενα, αλλά και εντυπωσιακά, επιχειρηματικά projects στον χώρο της αστροφωτογραφίας.

Σε μια έκταση περίπου 16 εκταρίων έξω από το Brady, στην κεντρική πλευρά του Τέξας, δημιούργησε τη Starfront Observatories, μια εγκατάσταση που περιγράφεται ως το μεγαλύτερο «ράντσο τηλεσκοπίων» στον κόσμο. Εκεί βρίσκονται περίπου 550 τηλεσκόπια, τα οποία ανήκουν σε πελάτες από διάφορες χώρες και ελέγχονται εξ αποστάσεως μέσω υπολογιστή.

Ο ουρανός που έγινε επιχείρηση

Το μεγάλο πλεονέκτημα της περιοχής δεν είναι το κτίσμα, αλλά ο ουρανός. Το σημείο βρίσκεται κάτω από έναν από τους πιο σκοτεινούς ουρανούς, σχεδόν χωρίς τεχνητό φως, κάτι που για όσους ασχολούνται με την αστροφωτογραφία είναι περίπου χρυσάφι.

Η εγκατάσταση αποτελείται από μεταλλικά υπόστεγα με συρόμενες οροφές, που ανοίγουν αυτόματα όταν ο καιρός είναι καθαρός. Μέσα τους, τα τηλεσκόπια είναι στερεωμένα σε βάσεις από σκυρόδεμα και μπορούν να ακολουθούν την περιστροφή της Γης, ώστε να βγάζουν φωτογραφίες μεγάλης έκθεσης από γαλαξίες, νεφελώματα και κομήτες.

Οι εικόνες στέλνονται στους ιδιοκτήτες μέσω γρήγορης σύνδεσης, ενώ αισθητήρες καιρού κλείνουν αυτόματα τις οροφές όταν υπάρχει βροχή ή κίνδυνος. Έτσι, κάποιος στην Ευρώπη, στην Ασία ή στη Μέση Ανατολή μπορεί να φωτογραφίζει τον ουρανό του Τέξας χωρίς να φύγει από το σπίτι του.

Η ιδέα δεν είναι εντελώς καινούργια, όμως ο Falls την έκανε πιο προσιτή. Σύμφωνα με όσα έχει πει, τα πακέτα ξεκινούν κάτω από τα 99 δολάρια, δηλαδή περίπου 91 ευρώ τον μήνα, και φτάνουν περίπου τα 400 δολάρια, δηλαδή γύρω στα 370 ευρώ. Αντίστοιχες υπηρεσίες απομακρυσμένων αστεροσκοπείων μπορεί να κοστίζουν ακόμη και κοντά στα 3.000 δολάρια τον μήνα, περίπου 2.770 ευρώ.

Ο ίδιος ξεκίνησε το project το 2024, αφήνοντας πίσω την καριέρα του στη Honeywell. Από τότε, ο αριθμός των τηλεσκοπίων αυξάνεται συνεχώς, με την εγκατάσταση να μεγαλώνει σχεδόν καθημερινά.

Πίσω από το περίεργο αυτό «ράντσο» υπάρχει κάτι απλό: η φωτορύπανση έχει κάνει τον καθαρό νυχτερινό ουρανό σπάνιο αγαθό. Ο Bray Falls δεν πουλάει απλώς χώρο για τηλεσκόπια. Στην πραγματικότητα, νοικιάζει πρόσβαση στο σκοτάδι. Και για όσους κυνηγούν τα αστέρια, αυτό μπορεί να αξίζει περισσότερο από όσο ακούγεται.

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