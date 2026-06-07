Τι απέγινε ο Bubbles; Ο διάσημος χιμπατζής του Μάικλ Τζάκσον ζει σήμερα μακριά από τα φώτα

Ο Bubbles, ο διάσημος χιμπατζής του Μάικλ Τζάκσον, είναι σήμερα 43 ετών και ζει σε καταφύγιο στη Φλόριντα. Η ζωή του μετά τη Neverland και τον θάνατο του «Βασιλιά της Ποπ».

Ήταν ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους «συνοδούς» του Μάικλ Τζάκσον και για χρόνια βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του «Βασιλιά της Ποπ». Ο λόγος για τον Bubbles, τον χιμπατζή που έγινε παγκοσμίως γνωστός τη δεκαετία του 1980, συνοδεύοντας τον διάσημο καλλιτέχνη σε εμφανίσεις, ταξίδια και δημόσιες εκδηλώσεις.

Περισσότερο από τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη του εμφάνιση στο προσκήνιο και χρόνια μετά τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον, ο Bubbles εξακολουθεί να ζει, έχοντας πλέον αφήσει πίσω του... τα φώτα της δημοσιότητας.

Από τη Neverland στο καταφύγιο

Ο Μάικλ Τζάκσον απέκτησε τον χιμπατζή το 1983 από το Τέξας. Το ζώο έζησε αρχικά μαζί του στο οικογενειακό του σπίτι στο Λος Άντζελες και αργότερα μεταφέρθηκε στο θρυλικό Neverland Ranch, όπου έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Καθώς όμως ο Bubbles μεγάλωνε και γινόταν πιο δύσκολη η συμβίωσή του σε οικογενειακό περιβάλλον, μεταφέρθηκε το 2003 σε εκπαιδευτή ζώων που συνεργαζόταν επί χρόνια με τον τραγουδιστή.

Δύο χρόνια αργότερα βρήκε το μόνιμο σπίτι του στο Center for Great Apes στη Φλόριντα, όπου παραμένει μέχρι σήμερα.

Πώς είναι η ζωή του σήμερα

Στα 43 του χρόνια, ο Bubbles ζει σε ένα προστατευμένο περιβάλλον μαζί με άλλους χιμπατζήδες, έχοντας αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με την ομάδα του.

Σύμφωνα με το προσωπικό του καταφυγίου, περνά μεγάλο μέρος της ημέρας του στην αγαπημένη του αιώρα ή σε σκιερά σημεία του χώρου. Όταν είναι δραστήριος, απολαμβάνει να ξεφυλλίζει περιοδικά με φωτογραφίες, με ιδιαίτερη αδυναμία στις εκδόσεις του National Geographic Society.

Οι φροντιστές του αναφέρουν επίσης ότι παραμένει ιδιαίτερα κοινωνικός και προστατευτικός απέναντι στους νεότερους χιμπατζήδες του καταφυγίου.

Ακούει ακόμη τη μουσική του Μάικλ Τζάκσον

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της καθημερινότητάς του είναι ότι εξακολουθεί να ακούει τραγούδια του Μάικλ Τζάκσον. Οι εργαζόμενοι στο καταφύγιο συνηθίζουν να παίζουν μουσική του καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια των εργασιών τους, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη σύνδεση με το παρελθόν του διάσημου χιμπατζή.

Ο Bubbles παραμένει μέρος της ποπ κουλτούρας ακόμη και σήμερα. Ο χαρακτήρας του περιλαμβάνεται στη νέα βιογραφική ταινία Michael, η οποία αφηγείται τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον.

Οι δημιουργοί επέλεξαν να τον αναπαραστήσουν με τεχνολογία CGI, αποφεύγοντας τη χρήση πραγματικού ζώου στα γυρίσματα.

Περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες μετά την «είσοδό» του στη ζωή του Τζάκσον, ο Bubbles συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα κεφάλαια στην ιστορία του θρυλικού καλλιτέχνη, ζώντας πλέον μια ήρεμη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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