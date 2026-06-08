NASA: Το «Super El Niño» που έρχεται απειλεί τον πλανήτη - Προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα

Δορυφορικά δεδομένα της NASA δείχνουν ισχυρά φαινόμενα του Ελ Νίνιο. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για ακραίες θερμοκρασίες, πλημμύρες και παγκόσμιες επιπτώσεις.

Νέα δεδομένα που συλλέχθηκαν από δορυφόρο της NASA ενισχύουν τις ανησυχίες για την πιθανή εμφάνιση ενός ιδιαίτερα ισχυρού φαινομένου Ελ Νίνιο, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει δραματικά τον καιρό παγκοσμίως τους επόμενους μήνες.

Οι επιστήμονες παρατηρούν ενδείξεις ενός θερμού ωκεάνιου κύματος στον Ειρηνικό, στοιχείο που θεωρείται βασικός πρόδρομος για την ανάπτυξη του φαινομένου.

Δορυφορικές ενδείξεις θερμότερου Ειρηνικού

Τα δεδομένα από τον δορυφόρο Sentinel-6 Michael Freilich καταγράφουν μετακίνηση θερμότερων υδάτων από τον δυτικό προς τον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, με περιοχές κοντά στις ακτές της Νότιας Αμερικής να εμφανίζουν σημαντική άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Σύμφωνα με τη NASA, το φαινόμενο αυτό συνδέεται με τα λεγόμενα θερμά κύματα Kelvin, τα οποία συχνά αποτελούν προειδοποιητικό σημάδι για την ανάπτυξη Ελ Νίνιο.

Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας κατά περίπου 15 εκατοστά σε περιοχές του Περού αποδίδεται στη θερμική διαστολή του νερού, γεγονός που υποδηλώνει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας του ωκεανού.

Προβλέψεις για ισχυρό φαινόμενο

Παρότι η NASA χαρακτηρίζει το φαινόμενο ως «πιθανό», άλλοι διεθνείς οργανισμοί εμφανίζονται πιο ανήσυχοι. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) εκτιμά ότι υπάρχει υψηλή πιθανότητα ανάπτυξης Ελ Νίνιο μέσα στους επόμενους μήνες, με ορισμένα σενάρια να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα ισχυρή ένταση.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ένταση του φαινομένου παραμένει αβέβαιη, καθώς τα μοντέλα πρόβλεψης εμφανίζουν διαφοροποιήσεις, ωστόσο η γενική τάση δείχνει προς αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης.

Τι είναι το Ελ Νίνιο και πώς επηρεάζει τον καιρό

Το Ελ Νίνιο αποτελεί μέρος ενός φυσικού κλιματικού κύκλου που επηρεάζει τον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό και έχει επιπτώσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Κατά την εξέλιξή του, οι αληγείς άνεμοι εξασθενούν, επιτρέποντας στα θερμά επιφανειακά νερά να μετακινηθούν ανατολικότερα. Αυτό διαταράσσει την ισορροπία θερμοκρασιών στον ωκεανό και επηρεάζει τα παγκόσμια καιρικά πρότυπα.

Τα αποτελέσματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

Ακραίες θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές του πλανήτη

Ξηρασίες σε ορισμένες ζώνες της Βόρειας Αμερικής

Έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες σε άλλες περιοχές

Διαταραχές σε γεωργία, ενέργεια και οικονομίες

Παγκόσμια ανησυχία για τις επιπτώσεις

Διεθνείς αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι ένα ισχυρό Ελ Νίνιο, σε συνδυασμό με την ήδη αυξημένη παγκόσμια θερμοκρασία, μπορεί να εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η ανησυχία επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο το φαινόμενο να ενισχύσει τις υπάρχουσες κλιματικές πιέσεις, οδηγώντας σε πιο συχνά και πιο έντονα επεισόδια καύσωνα και έντονων βροχοπτώσεων.

Παρότι δεν υπάρχει ακόμη απόλυτη βεβαιότητα για την τελική ένταση του φαινομένου, η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς τα πρώτα δεδομένα δείχνουν σαφή μεταβολή στη συμπεριφορά του Ειρηνικού Ωκεανού.

Οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί για το αν το φαινόμενο θα εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα Ελ Νίνιο των τελευταίων ετών ή αν θα παραμείνει σε πιο ήπια επίπεδα.

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