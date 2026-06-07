Σεισμός στην Εύβοια: Πελάτης τρέχει πανικόβλητος τη στιγμή που «χτυπάνε» τα Ρίχτερ (vid)

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνει τη σφοδρότητα με την οποία χτύπησε ο Εγκέλαδος την Εύβοια.

Στιγμές έντονης ανησυχίας έζησαν οι κάτοικοι της βόρειας Εύβοιας το μεσημέρι της Κυριακής, όταν διαδοχικές σεισμικές δονήσεις ταρακούνησαν την περιοχή του Προκοπίου και έγιναν αισθητές μέχρι την Αττική, τη Σκιάθο και την Καρδίτσα. Η ισχυρότερη δόνηση καταγράφηκε στα 5,2 Ρίχτερ, λίγα λεπτά μετά τον πρώτο σεισμό των 4,8 Ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται κοντά στο Προκόπι.

Η ένταση του σεισμού αποτυπώθηκε σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, τα οποία άρχισαν να κυκλοφορούν λίγη ώρα μετά τη δόνηση.

Τα βίντεο που δείχνουν τη δύναμη της δόνησης

Σε ένα από αυτά, από επιχείρηση στα Ψαχνά, ακούγεται μια γυναίκα να φωνάζει, ενώ ένας άνδρας φαίνεται να κινείται γρήγορα προς την έξοδο, την ώρα που η κάμερα τρέμει για αρκετά δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, οι σεισμοί προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια, καταστήματα και άλλα κτίρια στη βόρεια Εύβοια, κυρίως στην περιοχή του Προκοπίου και της Δαφνούσας. Ο δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, ανέφερε ότι υπάρχουν σημαντικές κτιριακές ζημιές και πως στη Δαφνούσα κατέρρευσε κτίριο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Παράλληλα, κατολισθήσεις έχουν καταγραφεί σε σημεία του Δήμου Μαντουδίου, με τις τοπικές αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Αστυνομία και Πυροσβεστική έχουν ξεκινήσει ελέγχους και καταγραφή ζημιών, σε συνεργασία με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

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