Διπλός σεισμός στην Εύβοια: Ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Εύβοια ταρακούνησε την Αθήνα.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 2 λεπτά πριν τiw 13:00 το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Εύβοιας.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε πολλές περιοχές και στην Αττική.

Ακολούθησε δεύτερος, πιο ισχυρός σεισμός

Μετά από λίγα λεπτά έγινε αισθητή μια νέα, ακόμη πιο έντονη, σεισμική δόνηση.

Ο δεύτερος σεισμός ήταν 5,2 Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος ήταν ίδιο με του πρώτου ενώ έγινε δύο χιλιόμετρα ανατολικά του Προκοπίου Ευβοίας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο καθηγηγής σεισμολογίας του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, ανέφερε ότι η κατάσταση καταγράφεται γιατί οι δονήσεις ήταν πολύ κοντά χρονικά, και συνεχώς η κατάσταση παρακολουθείται.

Κατολισθήσεις στο Μαντούδι

Κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο της περιοχής του Μαντουδίου προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Εύβοια, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

«Υπάρχουν κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο αλλά δεν έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Αγίας Άννας, Γιάννης Τσαπουρνιώτης, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ αμέσως μετά το συμβάν.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ