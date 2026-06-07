Διπλός σεισμός στην Εύβοια: Ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική
Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 2 λεπτά πριν τiw 13:00 το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Εύβοιας.
Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε πολλές περιοχές και στην Αττική.
Ακολούθησε δεύτερος, πιο ισχυρός σεισμός
Μετά από λίγα λεπτά έγινε αισθητή μια νέα, ακόμη πιο έντονη, σεισμική δόνηση.
Ο δεύτερος σεισμός ήταν 5,2 Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος ήταν ίδιο με του πρώτου ενώ έγινε δύο χιλιόμετρα ανατολικά του Προκοπίου Ευβοίας.
Μιλώντας στην ΕΡΤ ο καθηγηγής σεισμολογίας του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, ανέφερε ότι η κατάσταση καταγράφεται γιατί οι δονήσεις ήταν πολύ κοντά χρονικά, και συνεχώς η κατάσταση παρακολουθείται.
Κατολισθήσεις στο Μαντούδι
Κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο της περιοχής του Μαντουδίου προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Εύβοια, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.
«Υπάρχουν κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο αλλά δεν έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Αγίας Άννας, Γιάννης Τσαπουρνιώτης, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ αμέσως μετά το συμβάν.
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