ΣΥΡΙΖΑ: Εγκρίθηκε με 75% η πρόταση Φάμελλου για συμπόρευση με την «ΕΛΑΣ» του Τσίπρα

Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ είπε το «ναι» στη συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με συντριπτική πλειοψηφία.

Ιστορική τροπή λαμβάνουν οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το συνέδριο του κόμματος ενέκρινε με τη συντριπτική πλειοψηφία του 75% την πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου για πολιτική συμπόρευση με το κόμμα «ΕΛΑΣ», το οποίο ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας του, ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκαθάρισε τη στάση του απορρίπτοντας το σύνολο των τροπολογιών που κατατέθηκαν στο σώμα του συνεδρίου.

«Δεν υπάρχει χώρος για plan B»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η κατηγορηματική του άρνηση απέναντι στην κοινή τροπολογία που κατέθεσαν οι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου. Ο κ. Φάμελλος διερωτήθηκε για ποιο λόγο το κόμμα θα έπρεπε να επιστρέψει σε ένα εναλλακτικό σχέδιο που είχε ήδη απορριφθεί από την Κεντρική Επιτροπή τον περασμένο Μάρτιο.

Τόνισε χαρακτηριστικά πως «δεν υπάρχει χώρος για plan B», συμπληρώνοντας ότι η τρέχουσα απόφαση καλύπτει πλήρως τόσο τον οδικό χάρτη όσο και το προγραμματικό πλαίσιο, ενώ άφησε αιχμές ότι η πρότασή τους εγείρει εμμέσως ζήτημα ηγεσίας χωρίς ουσιαστική βάση.

Η στάση απέναντι στους «8»

Όσον αφορά την τροπολογία που κατέθεσε η ομάδα των «8», ο Σωκράτης Φάμελλος εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός, δηλώνοντας ότι συμφωνεί με την ουσία της και ότι οι θέσεις της εμπεριέχονται ήδη στην τελική απόφαση. Ωστόσο, επέλεξε να την απορρίψει και αυτή, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι στην παρούσα φάση «πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Φάμελλος έδωσε το σύνθημα για την επόμενη ημέρα της παράταξης. Υπογράμμισε ότι η μοναδική αυθεντική αριστερή προοπτική για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι η άμεση ανάληψη ισχυρών πολιτικών πρωτοβουλιών, με αποκλειστικό στόχο την πολιτική ανατροπή της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

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