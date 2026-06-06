Απόφαση-σταθμός από τον Άρειο Πάγο για τη σχολική βία: Επικυρώθηκε καταδίκη πρώην μαθητή

Ο Άρειος Πάγος εξέδωσε την πρώτη του ιστορική απόφαση για υπόθεση σχολικού εκφοβισμού και βίας, κλείνοντας οριστικά την υπόθεση με την καταδίκη ενός δράστη που πλέον έχει ενηλικιωθεί.

Το φαινόμενο της σχολικής-νεανικής βίας στην Ελλάδα παρουσιάζει δραματική αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, με τα κρούσματα να πληθαίνουν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και τη σκληρότητα των επιθέσεων μεταξύ ανηλίκων να εντείνεται.

Η έξαρση αυτή οδηγεί πλέον τις υποθέσεις στα δικαστήρια, με τον Άρειο Πάγο να εκδίδει την πρώτη του ιστορική απόφαση για υπόθεση σχολικού εκφοβισμού και βίας, καθώς οι δράστες έχουν πλέον ενηλικιωθεί.

Η ιστορική καταδίκη κατά της σχολικής βίας από τον Άρειο Πάγο

Το ανώτατο δικαστήριο επικύρωσε ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή που είχε επιβληθεί σε μαθητή για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2018, σε νυχτερινό κέντρο στη Νέα Ερυθραία. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε ενηλικιωθεί μόλις λίγους μήνες πριν, επιτέθηκε αναίτια και αιφνιδιαστικά σε φίλο και συμμαθητή του.

Τον χτύπησε αρχικά με δυνατή κεφαλιά στο πρόσωπο και, αφού το θύμα έπεσε στο έδαφος ζαλισμένο, συνέχισε να τον γρονθοκοπεί με μανία στο κεφάλι, προκαλώντας του σοβαρές κακώσεις και κατάγματα.

Απορρίφθηκε ο ισχυρισμός περί «πλήρους μέθης»

Ο δράστης προσέφυγε στον Άρειο Πάγο ζητώντας την απαλλαγή ή τη μείωση της ποινής του, ισχυριζόμενος ότι λόγω του νεαρού της ηλικίας του και του ενθουσιασμού της βραδιάς κατανάλωσε υπερβολική ποσότητα αλκοόλ. Υποστήριξε ότι βρισκόταν σε κατάσταση πλήρους και ανυπαίτιας μέθης, με αποτέλεσμα να έχει διαταραχθεί η συνείδησή του και να μην έχει επίγνωση των πράξεών του.

Ωστόσο, οι αρεοπαγίτες απέρριψαν ομόφωνα τους ισχυρισμούς του, κρίνοντας ότι ο τρόπος δράσης του μαρτυρούσε απόλυτη νηφαλιότητα. Στο σκεπτικό της απόφασης υπογραμμίζεται ότι η επίθεση εκτελέστηκε με «αρτιότητα και μέθοδο» που δεν συνάδει με άτομο υπό την επήρεια αλκοόλ (όπου συνήθως παρατηρείται αστάθεια και σπασμωδικότητα). Αντίθετα, αποδείχθηκε ότι είχε σχεδιάσει την επίθεση, επιλέγοντας να αιφνιδιάσει το θύμα για να εκμηδενίσει την άμυνά του.

«Όχι» και στο ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου

Το δικαστήριο αρνήθηκε επίσης να αναγνωρίσει στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό του σύννομου πρότερου βίου. Οι δικαστές έλαβαν υπόψη το επιβαρυμένο σχολικό του παρελθόν, καθώς ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου του τον είχε τιμωρήσει επανειλημμένα για βίαιη συμπεριφορά.

Στο ποινολόγιό του περιλαμβανόταν πενθήμερη αποβολή και χαρακτηρισμός διαγωγής ως «Επίμεμπτης», καθώς στο παρελθόν είχε προκαλέσει διπλό κάταγμα στην κάτω γνάθο άλλου συμμαθητή του στην αυλή του σχολείου.

Με την απόφαση αυτή του Ζ' Ποινικού Τμήματος, ο Άρειος Πάγος απέρριψε όλες τις ενστάσεις και έκλεισε οριστικά την υπόθεση, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για την αυστηρή αντιμετώπιση της νεανικής βίας από τη Δικαιοσύνη.

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