Τσουβέλας για τα σχόλια στη σύντροφό του: «Διάβασα τον οχετό, θα προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη» (vid)

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αντέδρασε στα προσβλητικά σχόλια για τη σύντροφό του, Εύα Καρύδη, και προειδοποίησε με νομικές ενέργειες.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας πήρε θέση μετά τα απαξιωτικά και σεξιστικά σχόλια που γράφτηκαν στα social media για τη σύντροφό του, Εύα Καρύδη, ξεκαθαρίζοντας ότι το ζευγάρι δεν σκοπεύει να αφήσει αντίστοιχες συμπεριφορές χωρίς απάντηση.

Αφορμή στάθηκε φωτογραφία που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ημέρες και απεικόνιζε τον γνωστό κωμικό μαζί με τη διεθνούς φήμης γλύπτρια σε βόλτα τους στο κέντρο της Αθήνας. Η δημοσιοποίηση της εικόνας έφερε σειρά σχολίων στο διαδίκτυο, αρκετά από τα οποία χαρακτηρίστηκαν από την πλευρά του ζευγαριού προσβλητικά για την προσωπικότητα και την ιδιωτική τους ζωή.

Η απάντηση μετά τον διαδικτυακό «οχετό»

Μιλώντας στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ανέφερε ότι ο ίδιος έχει συνηθίσει τα αρνητικά σχόλια λόγω της δημόσιας παρουσίας του, όμως η σύντροφός του επηρεάστηκε περισσότερο από όσα γράφτηκαν.

«Διάβασα τον οχετό, έχω συνηθίσει. Τα έχω συνηθίσει αυτά, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά», είπε ο κωμικός, εξηγώντας πως θεωρεί άδικο να μπαίνει στο στόχαστρο η σύντροφός του εξαιτίας της δικής του δημοσιότητας. «Δεν στέκομαι στα προσβλητικά, είμαι τόσο εκπαιδευμένος στα hate comments. Δεν στεναχωρήθηκα καθόλου. Η σύντροφός μου τα πήρε λίγο στο κρανίο», πρόσθεσε.

Ο Τσουβέλας στάθηκε και στο γεγονός ότι η σχέση του με την Εύα Καρύδη δεν είναι κάτι πρόσφατο ή περιστασιακό. Όπως είπε, οι δυο τους είναι μαζί εδώ και 13 χρόνια, επισημαίνοντας ότι δεν θεωρεί απαραίτητο τον γάμο για να επιβεβαιώσει μια σχέση που υπάρχει και αντέχει στον χρόνο.

Το ζευγάρι, που μέχρι σήμερα δεν έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τη δημοσιότητα με την προσωπική του ζωή, επέλεξε αυτή τη φορά να αντιδράσει θεσμικά. Με κοινή δήλωση μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου τους, Ιωάννη Σαμέλη, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Εύα Καρύδη προειδοποιούν πως από εδώ και στο εξής κάθε νέα παραβίαση της ιδιωτικότητας και της προσωπικότητάς τους θα αντιμετωπίζεται νομικά.

Στη δήλωση γίνεται λόγος για «απρόκλητη και προδήλως παράνομη προσβολή της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων» τους, καθώς και για αναπαραγωγή ιδιωτικών φωτογραφιών και σχολίων που, όπως αναφέρουν, είχαν απαξιωτικό και σεξιστικό χαρακτήρα προς την Εύα Καρύδη.

Το ζευγάρι σημειώνει ότι σέβεται την ελευθερία του λόγου και τη δημοσιογραφική κριτική, ωστόσο βάζει σαφές όριο στην προσβολή της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειάς του. «Εφεξής κάθε παραβίαση της ιδιωτικότητας και του σεβασμού της προσωπικότητάς μας θα απαντάται με προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το όριο ανάμεσα στη δημόσια εικόνα ενός προσώπου και στο δικαίωμά του να προστατεύει την ιδιωτική του ζωή. Ο Τσουβέλας μπορεί να είναι συνηθισμένος στην έκθεση και στην κριτική, όμως το μήνυμα που στέλνει αυτή τη φορά είναι σαφές: άλλο η σάτιρα και η δημοσιότητα, άλλο η προσβολή και η στοχοποίηση ανθρώπων που δεν έχουν επιλέξει να ζουν μέσα στον θόρυβο των social media.

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