Ο Τσουβέλας έκανε παράσταση και του εμφανίστηκε παπάς: Η στιγμή που έκανε το κοινό να δακρύσει (vid)

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας χάρισε μια απίστευτη σκηνή σε παράστασή του όταν ιερέας εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά του.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας κάνει περιοδεία stand up σε όλη την Ελλάδα, γεμίζοντας τους χώρους με το χιούμορ και το ταλέντο του. Την Παρασκευή (13/09), ο αγαπημένος κωμικός έκανε στάση στη Στυλίδα, και αυτό που του συνέβη δεν είχε προηγούμενο.

Ο ιερέας που… «έκλεψε την παράσταση»

Κατά τη διάρκεια του σόου, εμφανίστηκε ξαφνικά ένας ιερέας σε υπερυψωμένο σημείο πίσω από τον κωμικό. Η εικόνα προκάλεσε γέλιο τόσο σε εκείνον όσο και στους θεατές, ενώ ο ίδιος ο Τσουβέλας –του οποίου ο πατέρας είναι επίσης ιερέας– έμεινε άφωνος, κάνοντας τον σταυρό του και σχολιάζοντας με χιούμορ: «Δεν θα ήταν τρομερό να τον έβλεπα μόνο εγώ και να έρθει να με πάρει;»

Ο ιερέας αστειεύτηκε μαζί του και έδειχνε να το απολαμβάνει γελώντας. Κατά την αποχώρησή του ο κωμικός τον συνόδευσε τραγουδώντας το εμβληματικό soundtrack από τη σειρά «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ». Εκείνη την στιγμή το κοινό λύθηκε στα γέλια.

Viral στα social media

Το περιστατικό καταγράφηκε από θεατή, ο οποίος το ανέβασε στα social media, γράφοντας: «Δεν ξέρω τι άλλο θα μου συμβεί στις παραστάσεις». Μετά το συμβάν, ο κωμικός δεν έκρυψε το γέλιο και την απορία του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πείτε μου, η ζωή μου τι άλλο μου επιφυλάσσει;»

