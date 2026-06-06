Αδιανόητο σκηνικό στις ΗΠΑ:70χρονος κόντεψε να πνίξει 21χρονο για ένα jet ski

'Ανδρας 70 ετών κατηγορείται ότι προσπάθησε να πνίξει 21χρονο που ήταν ήδη τραυματισμένος μετά από καβγά για ένα jet ski στη λίμνη της Μασαχουσέτης

To επεισόδιο ξεκίνησε από έναν καβγά για τον θόρυβο που έκανε το jet ski του 21χρονου Matthew Duffy στη λίμνη της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ και κατέληξε σε σοβαρές κατηγορίες για τον 70χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σε 21χρονο και να προσπάθησε να τον κρατήσει κάτω από το νερό.

Ο Steven Dana συνελήφθη μετά το περιστατικό στη λίμνη Maspenock, στο Hopkinton, με τις Αρχές να του αποδίδουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, στραγγαλισμό ή ασφυξία και επίθεση σε άτομο με αναπηρία. Το φερόμενο θύμα είναι ο 21χρονος Matthew Duffy, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με μηχανή λίγους μήνες νωρίτερα και εξακολουθούσε να κινείται με πατερίτσες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο καβγάς άρχισε όταν ο 70χρονος ενοχλήθηκε από το jet ski που χρησιμοποιούσε ο νεαρός με την παρέα του. Η ένταση κορυφώθηκε όταν η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε στη λίμνη με την κατάσταση να ξεφεύγει μέσα σε λίγα λεπτά.

Το βίντεο πριν την επίθεση στη λίμνη

Βίντεο που φέρεται να έχει καταγραφεί τον ξυλοδαρμό με κάμερα GoPro δείχνει τον Dana να χτυπά τον Duffy στο πρόσωπο, πριν οι δύο άνδρες πέσουν στο νερό. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 70χρονος βρέθηκε πάνω από τον 21χρονο και τον κρατούσε κάτω από την επιφάνεια, μέχρι να επέμβουν άλλα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο.

Ο Duffy υποστήριξε ότι εκείνη τη στιγμή φοβήθηκε πραγματικά για τη ζωή του, καθώς οι τραυματισμοί του δεν του επέτρεπαν να αμυνθεί κανονικά. Όπως είπε, δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει σωστά ούτε τα χέρια ούτε το πόδι του και περίμενε να τον αφήσει ο άνδρας ή να καταφέρουν οι φίλοι του να τον τραβήξουν μακριά.

Η αστυνομία εκτιμά ότι πίσω από τον καβγά υπήρχε και διαφωνία για το αν ο 21χρονος είχε δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη λίμνη, καθώς η πρόσβαση στο σημείο περιορίζεται τους καλοκαιρινούς μήνες στους κατοίκους της περιοχής. Αυτό, όμως, δεν αλλάζει τη βαρύτητα των όσων καταγγέλλονται, αφού οι Αρχές αντιμετώπισαν την υπόθεση ως ιδιαίτερα σοβαρή.

Ο Dana κρατήθηκε αρχικά χωρίς εγγύηση, όμως αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 7.500 δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 6.900 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την οργή του 21χρονου, ο οποίος δήλωσε ότι δεν μπορεί να καταλάβει πώς ένας άνθρωπος που, όπως υποστηρίζει, προσπάθησε να τον σκοτώσει, βρέθηκε ξανά εκτός κράτησης μόλις λίγες ημέρες μετά το περιστατικό.

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