Βουτιά (παραλίγο) θανάτου σε πάρτι στην Αριζόνα: 18χρονος ήπιε, πήδηξε από τη σκεπή και έχασε το αυτί του (vid)

18χρονος μαθητής στην Αριζόνα έχασε το αυτί του και υπέστη διάσειση όταν επιχείρησε να κάνει βουτιά από τη σκεπή σπιτιού στην πισίνα, κατά τη διάρκεια πάρτι.

Ένα ξέφρενο πάρτι τελειοφοίτων στην Αριζόνα κατέληξε σε σοβαρό τραυματισμό και πλέον οδηγείται στις δικαστικές αίθουσες.

Ο 18χρονος Μπλέικ Μπαρνς κατέθεσε αγωγή κατά των ιδιοκτητών του σπιτιού όπου γινόταν η συγκέντρωση, ζητώντας αποζημίωση για τα ιατρικά του έξοδα, τον σωματικό πόνο και την ψυχική οδύνη που υπέστη.

Άλμα με περιστροφή από την οροφή του σπιτιού

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Απριλίου, σε ένα πάρτι όπου συμμετείχαν περίπου 100-150 έφηβοι και περιλάμβανε εκτεταμένη κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, αρκετοί νεαροί ανέβηκαν στην οροφή του σπιτιού.

Ο 18χρονος Μπαρνς, όντας υπό την επήρεια αλκοόλ, επιχείρησε να βουτήξει από τη στέγη κατευθείαν στην πισίνα. Βίντεο από κινητό τηλέφωνο κατέγραψε τη σοκαριστική στιγμή της πτώσης.

Αν και τα πόδια του βρέθηκαν στο νερό, το κεφάλι του χτύπησε με δύναμη στο τσιμεντένιο δάπεδο γύρω από την πισίνα. Ο νεαρός έχασε αμέσως τις αισθήσεις του και έμεινε να επιπλέει στο νερό, μέχρι που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Έχασε μέρος του αυτιού του και υπέστη σοβαρή διάσειση

Από την πρόσκρουση, ο έφηβος υπέστη σοβαρή διάσειση και έχασε μέρος του αυτιού του, ενώ οι εξετάσεις έδειξαν ότι το ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του βρισκόταν στο 0,114.

Κατά των γονιών του συμμαθητή στρέφεται ο δικηγόρος - Τι υποστηρίζουν εκείνοι

Παρά την κατάσταση μέθης του πελάτη του, ο δικηγόρος του 18χρονου, Μπράιαν Φόστερ, στρέφεται δικαστικά εναντίον των γονιών του συμμαθητή που διοργάνωσε το πάρτι.

Η πλευρά του θύματος υποστηρίζει ότι οι γονείς γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν για το «ξέφρενο» πάρτι των τελειοφοίτων, καθώς η ψηφιακή πρόσκληση προέτρεπε ανοιχτά τους μαθητές να φέρουν τα δικά τους αλκοολούχα ποτά.

Η αγωγή κατατέθηκε επίσημα στις 22 Μαΐου. Από την πλευρά τους, οι γονείς του συμμαθητή αρνούνται τις κατηγορίες και ισχυρίζονται ότι η νομική πλευρά του Μπαρνς παραλείπει σκόπιμα πολλές και κρίσιμες πληροφορίες για το πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα εκείνη τη νύχτα.

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